MinDefensa identifica 94 zonas de riesgo electoral para la segunda vuelta presidencial

A dos días de la segunda vuelta presidencial, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló que las autoridades identificaron 94 municipios y puntos priorizados por posibles riesgos durante la jornada electoral del próximo 21 de junio, 24 más que los detectados para la primera vuelta.
En Caracol Radio, el funcionario explicó que la Policía Nacional elaboró un mapa de análisis de riesgo electoral a partir de información suministrada por más de 15 entidades y el procesamiento de más de 200.000 datos.
“Analizamos más de 200.000 datos para concluir cuáles son los principales riesgos que teníamos en esta segunda vuelta”, afirmó Sánchez.
Según el ministro, uno de los principales factores de preocupación es el aumento de la polarización política y la desinformación en redes sociales, debido a que la contienda electoral quedó reducida a dos candidatos.
“Al igual que un partido de fútbol, crece más la emoción y se intenta anular la razón. Ya no tenemos 13 candidatos, sino solamente dos”, señaló.
Sánchez explicó que las principales alertas están concentradas en grandes ciudades como Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. En la capital del país, las autoridades han puesto especial atención en localidades como Suba, Fontibón, Engativá y Ciudad Bolívar.
El ministro destacó que Bogotá requiere medidas especiales de vigilancia debido a que concentra cerca del 25 % del electorado nacional, además de albergar infraestructura crítica electoral y centros de poder que deben ser protegidos antes, durante y después de las votaciones.
De acuerdo con el análisis oficial, los lugares priorizados por riesgo pasaron de 70 en la primera vuelta del pasado 31 de mayo a 94 para la jornada del próximo domingo.
“Es lógico que se eleven las emociones cuando solamente quedan dos candidatos”, sostuvo el jefe de la cartera de Defensa.
No obstante, aclaró que los organismos de inteligencia no han detectado la existencia de una organización nacional que busque alterar el proceso electoral. Sin embargo, advirtió que el ambiente de alta tensión política puede facilitar episodios de violencia derivados de información falsa o manipulada.
“Que hayamos encontrado algún grupo que se esté organizando a nivel nacional, no lo tenemos. Sin embargo, en este ambiente tan volátil, cualquier desinformación puede activar una turba”, afirmó.
Como medida preventiva, el Gobierno activó los Puestos de Mando Unificado (PMU) cinco días antes de la jornada electoral, una decisión inusual, ya que normalmente se instalan el mismo día de las elecciones o la víspera.
Sánchez también recordó que el Decreto 612 prohíbe tomar fotografías al voto dentro de los puestos de votación como mecanismo para proteger la libertad del sufragio y evitar presiones sobre los electores.