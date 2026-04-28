MinDeporte justifica norma que permite jugar sin contrato en la Liga Femenina

MinDeporte ratificó que el reglamento de la Liga Femenina BetPlay Dimayor 2026 permite que cada club inscriba hasta 25 jugadoras, con un mínimo de 15 profesionales y un máximo de 10 aficionadas. Esto significa que hasta el 40 % de las plantillas podría competir sin contrato laboral formal.
La entidad, en comunicado oficial, aseguró que la normativa cumple con la Constitución y la ley, y que no existe vulneración de derechos. Indicó además que su función es de inspección y vigilancia, sin intervenir en la autonomía de las organizaciones deportivas.
Según el documento, las jugadoras aficionadas deben contar con pólizas y estar afiliadas a seguridad social al momento de su inscripción. Sin embargo, no tienen vínculo laboral con los clubes, a diferencia de las futbolistas profesionales, que sí deben tener contrato.
El Ministerio argumenta que este modelo permite la participación en torneos profesionales bajo lo establecido en el artículo 33 de la Ley 181 de 1995, que habilita la presencia de deportistas aficionados en estas competencias.
Base legal y diferencias con el fútbol masculino
El reglamento mantiene el límite de 25 jugadoras por equipo, igual que en el fútbol masculino. No obstante, en la liga femenina sí existe un mínimo obligatorio de 15 profesionales, mientras que en el masculino no se fija un piso ni un techo para futbolistas con contrato.
El Ministerio también cita el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que la relación laboral depende de la existencia de un contrato. Bajo esta interpretación, las jugadoras aficionadas no tienen vínculo laboral exigible.
La cartera sostiene que esta estructura busca facilitar el desarrollo del talento y el tránsito hacia el profesionalismo en un contexto de crecimiento del fútbol femenino en Colombia.
Acolfutpro alerta impacto en derechos laborales por parte de MinDeporte
La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro) cuestionó el reglamento y pidió el acto administrativo que lo respalda. El gremio advierte que más de 100 jugadoras podrían competir sin contrato laboral durante la temporada 2026.
Además, señala que esta interpretación desconoce fallos como la Sentencia C-320 de 1997 y la SU-386 de 2023, que reconocen la relación laboral de los deportistas cuando hay subordinación. También advierte posibles choques con la Ley 2466 de 2025, que exige vinculación laboral para deportistas profesionales.
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El debate se centra en si la figura de jugadora aficionada en torneos profesionales cumple con el marco legal vigente o limita las garantías laborales en el fútbol femenino colombiano.