Así arrancan el año las grandes mineras en Colombia con el ‘boom’ del oro: revelan proyectos clave

A pesar de una volatilidad que puede presionar a la baja los precios del oro, este commodity ha registrado cifras históricas tanto en 2025 como en 2026. Las compañías no son ajenas a esta situación. Entre las principales empresas de producción en Colombia de este metal precioso están: Zijin, Mineros y Aris Mining.
Esta última compañía, dirigida por Neil Woodyer, manifestó que el incremento en el precio del oro ha beneficiado sus operaciones. Entre los factores está que un alza en el commodity impacta positivamente en su rentabilidad. Incluso señaló que para 2026 espera una producción de entre 300.000 y 350.000 onzas de oro en Marmato (Caldas) y Segovia (Antioquia), proyectos que tiene en Colombia.
En Marmato avanzará con la finalización de la zona minera Bulk y la puesta en marcha de la planta de carbón en pulpa (CIP). La compañía también avanzará con procesos de formalización en Cerro El Burro y Echandía, lo cual se coordina con el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería (ANM).
Incluso señaló que planea incrementar su posicionamiento hasta alcanzar una capacidad de producción de 500.000 onzas. También está el hecho de que el 6 de febrero de 2026 recibió la aprobación para empezar a cotizar en la Bolsa de Nueva York.
Otra de las compañías inmersas en los picos que ha presentado el oro es Zijin, la cual, según lo ha manifestado en anteriores ocasiones, es la inversión directa de origen chino más grande en la historia de Colombia. Solo su operación en la mina de Buriticá aportó, a diciembre de 2025, $1,4 billones en impuestos y regalías para el país. En 2024, la empresa produjo 10 toneladas de oro, lo que representó más de 40 % de las exportaciones de Antioquia de ese año. Cabe mencionar que este departamento, a su vez, concentró 70 % de la producción del metal en Colombia.
Mineros es otra de las organizaciones que aprovechará la tendencia al alza de los precios del oro a corto plazo. La compañía indicó que en 2026 espera llegar a una producción de entre 213.000 y 233.000 onzas, lo que representaría un alza de 10.000 frente a 2025.
A todo lo anterior se suma que va por la recompra de acciones y espera que la Asamblea apruebe dicha medida. A esto añadió que su objetivo es llegar a otros mercados y listarse en nuevas bolsas, según lo manifestó Daniel Henao, presidente de la compañía.
Cifras del comportamiento del oro en Colombia
Con base en los últimos informes de la ANM, entre enero y octubre de 2025, las ventas externas del sector minero se ubicaron en US$9.188 millones FOB (Free On Board), lo que representó 22,1 % de las exportaciones en Colombia. El carbón fue el principal mineral exportado, con 44 % del total, seguido por el oro, con 39 %. Luego se situaron el ferroníquel y las esmeraldas, con 4,2 % y 1,1 %, respectivamente.
Por otro lado, la actividad económica del sector que mayor ocupación laboral generó fue la extracción de oro y metales preciosos, seguida por la de carbón, piedra, arenas y arcillas. El incremento en el número de trabajadores en la extracción de oro se atribuye a un aumento generalizado de la actividad en todas las escalas, impulsado por los precios internacionales de este mineral.
Destacado: Aris Mining actualizó al alza reservas y recursos minerales de su activo en Segovia
Si bien el oro tuvo un máximo de casi US$5.400 la onza el 27 de enero de 2026, las cifras descendieron a cerca de US$4.950 la onza el 6 de febrero del mismo año. Pese a esta baja, el commodity sigue registrando precios históricos que incluso superan los márgenes reportados por la ANM en diciembre de 2025, cuando se ubicaban en US$4.200 la onza.