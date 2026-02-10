MinHacienda aceleró sus compras de TES en enero; bancos desacumularon portafolio

En enero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público fue el agente con el mayor aumento neto de su portafolio de títulos de deuda pública colombianos (TES), con un registro de $3,6 billones, según información de la entidad.
La cartera demandó $3,58 billones en TES tasa fija y $40.000 millones en TES UVR el primer mes del año. Con esto, registró un saldo acumulado de $7,2 billones, equivalente al 0,99 % del total emitido.
También destacaron como compradores las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), con un total de $1,91 billones. De esta forma, acumularon una tenencia de $208,6 billones, que significa que tiene una participación del 28,68 % en los títulos de deuda públicos.
Contrario a lo visto con el MinHacienda, las AFP mostraron preferencia por los TES denominados en UVR ($1,63 billones), aunque también se quedaron con algo de TES denominados en pesos ($278.000 millones).
Estos dos actores se quedaron, en conjunto, con $5,5 billones de deuda local el primer mes del año.
En contraste, los bancos comerciales acentuaron la tendencia vendedora observada desde el cuarto trimestre del año pasado y se posicionaron como los agentes con la mayor disminución neta de su portafolio de TES, por el orden de $3,4 billones.
Lo anterior es producto de las ventas netas de $630.000 millones en TES tasa fija, y de $2,78 billones en TES UVR. Así, estas empresas quedaron con un saldo acumulado de $104,8 billones, equivalente al 14,42 % de las tenencias totales.
A este grupo se sumó la fiducia pública, como el agente con la segunda mayor disminución neta de su portafolio de papeles colombianos en el último mes ($0,4 billones), en medio de ventas netas por $420.000 millones en TES en pesos y de compras por $60.000 millones en TES UVR.
Vale la pena recordar que el año pasado, las AFP se posicionaron como los principales tenedores de TES (28,6 % del stock), seguidas por los fondos de capital extranjero (22,7 %) y los bancos comerciales (15 %).
