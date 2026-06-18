Municipio de Cundinamarca extenderá la Ley Seca por elecciones: Fecha y hora de inicio y culminación

Se acerca una nueva jornada electoral el próximo domingo 21 de junio, en la que los ciudadanos acudirán a las urnas para participar en los comicios en los que se definirá al sucesor del presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño.
Ante este panorama, en el país se aplicará la tradicional Ley Seca, la cual, en la mayor parte del territorio nacional, comenzará el sábado 20 de junio a partir de las 6:00 de la tarde. Sin embargo, en Bogotá la medida se adelantará y regirá desde el viernes 19 de junio a las 12:00 de la noche, de acuerdo con las disposiciones adoptadas por las autoridades locales.
En este contexto, el municipio de Soacha también definió un ajuste en la aplicación de la Ley Seca y decidió ampliarla. Así lo estableció la Alcaldía de este municipio de Cundinamarca, al precisar que la restricción iniciará a las 6:00 de la mañana del sábado 20 de junio y se mantendrá vigente hasta las 11:59 de la noche del lunes 22 de junio.
Según explicó el alcalde Julián Sánchez, el objetivo principal de esta medida es garantizar condiciones de seguridad y orden público tanto para los ciudadanos que participarán en la jornada electoral como para los funcionarios encargados de la organización y supervisión del proceso.
¿Qué otras restricciones impuso Soacha?
Además de la Ley Seca, el decreto municipal contempla una serie de disposiciones orientadas a reforzar la seguridad y facilitar el desarrollo de la jornada electoral. Entre ellas se incluye la prohibición del estacionamiento de motocicletas, vehículos particulares, buses y demás automotores en las inmediaciones de los puestos de votación con mayor afluencia de electores.
De igual forma, las autoridades establecieron restricciones para la instalación de estructuras temporales como tarimas, carpas y sistemas de amplificación de sonido en las zonas cercanas a los centros de votación. Estas medidas buscan evitar la obstrucción del espacio público y posibles alteraciones del orden durante el proceso electoral.
Asimismo, no se permitirá la ocupación del espacio público mediante ventas ambulantes u otras actividades comerciales que puedan generar congestión o dificultar la movilidad de los votantes en los alrededores de los puntos habilitados para sufragar.