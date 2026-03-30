Nequi activa documento con datos clave para declarar renta 2025 

Cada año, miles de colombianos enfrentan el mismo reto: entender qué deben declarar, renta cómo hacerlo correctamente y qué información necesitan para evitar errores ante la DIAN.
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El impuesto de renta no solo depende de los ingresos, sino también de movimientos financieros, consumos, patrimonio y hasta detalles que muchos pasan por alto, como intereses o impuestos pagados durante el año.
En ese proceso, tener la información completa y organizada se convierte en una de las principales preocupaciones para los contribuyentes. Un dato mal registrado o un documento faltante puede traducirse en inconsistencias, requerimientos o incluso sanciones.
Por eso, cada herramienta que facilite este proceso empieza a ganar relevancia en un entorno donde la fiscalización es cada vez más estricta.
Nequi activa documento clave para la renta 2025
En medio de este contexto, Nequi anunció que ya está disponible el Certificado Anual de Declaración de Renta correspondiente a 2025, un documento que reúne información financiera relevante para los usuarios que deberán presentar su declaración en 2026.
Este certificado permite consultar datos clave como el saldo de los productos, los intereses generados y el valor del GMF (4×1000) pagado durante el año, elementos que pueden ser determinantes al momento de diligenciar la declaración ante la DIAN.
Para acceder a este documento, los usuarios deben ingresar a nequi.com.co, iniciar sesión con su número de celular, contraseña y clave dinámica, y dirigirse a la sección de certificados. Allí podrán seleccionar la opción “Declaración de renta”, indicar el año correspondiente y solicitar el envío del documento al correo electrónico registrado.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que este certificado no equivale a un paz y salvo ni incluye valores de productos o transacciones que no tengan saldo al cierre del año, lo que implica que debe ser complementado con otra información financiera del contribuyente.
El anuncio llega en un momento clave del calendario tributario. Para el año gravable 2025, las personas naturales deberán presentar su declaración de renta entre el 12 de agosto y el 26 de octubre de 2026, dependiendo de los dos últimos dígitos del NIT, según lo establecido por la DIAN.
Esto significa que los meses previos serán determinantes para recopilar información, revisar movimientos financieros y preparar correctamente la declaración.
Además, no todos los ciudadanos están obligados a declarar, pero sí aquellos que cumplan ciertos topes. Entre ellos, ingresos, consumos, compras o consignaciones iguales o superiores a $69.718.600, o un patrimonio bruto que supere los $224.095.500 al cierre de 2025.
En ese contexto, herramientas como este certificado permiten a los usuarios tener mayor claridad sobre sus movimientos y evaluar si cumplen o no con los requisitos establecidos.
Uno de los puntos más sensibles del proceso es el cumplimiento de los plazos. Declarar fuera de las fechas establecidas puede generar sanciones económicas significativas.
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Por ejemplo, la sanción por extemporaneidad equivale al 5 % del impuesto a cargo por cada mes o fracción de mes de retraso, con una sanción mínima que en 2026 se ubica en $523.740, incluso si la declaración no genera un valor a pagar.
Adicionalmente, si el contribuyente no declara, podría enfrentarse a sanciones de hasta el 20 % de sus consignaciones bancarias o ingresos brutos, según la normativa vigente.
Estos escenarios refuerzan la importancia de contar con información precisa y completa antes de presentar la declaración, ya que errores u omisiones pueden tener consecuencias financieras relevantes.