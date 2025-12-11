Netflix confirmó la segunda temporada de Cien años de soledad para 2026: estos son los detalles

El pasado 11 de diciembre de 2025 se estrenó Cien años de Soledad en Netflix, la serie que adapta la obra cumbre del Nobel colombiano, Gabriel García Márquez, y hoy, un año después, la plataforma anunció la segunda parte.
Bajo la dirección de Laura Mora y Carlos Moreno, esta obra audiovisual, una de las más ambiciosas jamás producidas en Latinoamérica, filmada íntegramente en Colombia, con el apoyo y la complicidad de la familia García Márquez, en agosto de 2026 debutará con ocho nuevos capítulos, por lo que se completarán 16.
Esta producción solo con su primera temporada tuvo éxito global en audiencia ubicándose en el Top 3 global de las series de habla no inglesa más vistas en Netflix. También alcanzó el Top 10 en las listas de series más vistas en al menos 38 países alrededor del mundo.
Y, en países como México y Colombia, ocupó el primer puesto del ranking de series en Netflix a pocos días de su estreno, y según algunos informes, tuvo un 91 % de aprobación por parte de la audiencia en esa misma plataforma.
Además, la serie acumuló más de 31 millones de horas vistas a menos de una semana de su estreno. En cuanto a temas logísticos, se construyeron cuatro versiones de Macondo en un set principal de 17,000 m² cerca de Ibagué, Tolima para representar el paso del tiempo y el set incluyó más de 130 edificaciones independientes.
Económicamente, contribuyó con más de $225.000 millones a la economía de Colombia. De igual manera, el éxito de la serie generó un notable aumento en la demanda de la obra original, con reportes de que la venta del libro Cien años de soledad aumentó hasta un 300 % tras el estreno.
La segunda parte
La segunda parte retomará la historia justo después de los sucesos finales de la primera parte (el armisticio y el Tratado de Neerlandia) y se centrará en la cuarta, quinta, sexta y séptima generación de los Buendía.
Una figura clave es la llegada de Fernanda del Carpio a Macondo, la mujer de Bogotá que se casa con Aureliano Segundo y quien trae costumbres dispares al hogar de los Buendía. Este matrimonio es fundamental para el nacimiento de las siguientes generaciones.
También, se verá la llegada del tren y la posterior irrupción de la compañía bananera (la gran corporación extranjera) que transformará Macondo de forma irreversible. Esta será la fuente de la gran prosperidad inicial, pero también de la tragedia social y la violencia.
También, se mostrará la Masacre de las Bananeras, un evento histórico y dramático central de la novela, que desatará las fuerzas que precipitarán la ruina y el olvido de Macondo.
Asimismo, la historia avanzará hacia el cumplimiento de la famosa profecía de Melquíades y la consumación de la maldición de la estirpe: el nacimiento del niño con cola de cerdo, y el trágico final de Macondo.