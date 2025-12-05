Este viernes 5 de diciembre, Netflix anunció la firma de un acuerdo definitivo que indica que adquirirá Warner Bros., transacción que incluye a sus estudios de cine y televisión, HBO Max y HBO.
Así las cosas, el gigante del streaming quedará con un catálogo más amplio y el control de producciones icónicas reconocidas en todo el mundo y algunas de las franquicias más valiosas de Hollywood.
La transacción en efectivo y acciones está valorada en US$27,75 por acción de WBD, con un valor empresarial total de aproximadamente US$82.700 millones (valor patrimonial de US$72.000 millones).
Se espera que la transacción se cierre en un plazo de 12 a 18 meses.
Las producciones que pasan a Netflix
Según se conoció, entre las propiedades y franquicias icónicas están películas y series de superhéroes como Batman, Superman, Wonder Woman y otras del Universo DC.
Asimismo, propiedades como Harry Potter y El Señor de los Anillos y los clásicos de Warner Bros. Estudio como la película Casablanca y Ciudadano Kane, entre otros títulos atemporales.
Por otro lado, el contenido de HBO y HBO Max será integrado con el de Netflix; algunas de las series más exitosas son: Game of Thrones, The Sopranos, The Last of Us, Succession, House of the Dragon y Westworld.
Y entre las series populares de TV están: The Big Bang Theory, Friends y El Mago de Oz.
Es importante tener en cuenta que la compra no incluye la división de Discovery Global (Discovery+, CNN, TNT Sports y canales de televisión abierta en Europa). Según medios internacionales, esta parte se separará para formar una compañía distinta.
Se espera que la transacción se concrete después de la separación de Discovery Global, lo cual está programado para el tercer trimestre de 2026.