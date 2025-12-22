New Era, la marca mundial de gorras de origen estadounidense, atraviesa uno de sus mejores momentos en Colombia y consolida al país como un mercado estratégico dentro de su operación en Sudamérica.
Así lo confirmó Santiago Cifuentes, gerente de New Era para Colombia y Ecuador en entrevista con Valora Analitik, quien destacó que la compañía registra un crecimiento de más del 50 % en ventas frente al año anterior y proyecta una ambiciosa expansión física en el territorio nacional.
La marca, con más de 100 años de historia a nivel global, llegó a Colombia en 2018 con la apertura de su primera tienda en Latinoamérica, ubicada en el centro comercial El Tesoro, en Medellín.
Desde entonces, New Era ha ampliado de manera sostenida su presencia hasta alcanzar actualmente 17 tiendas en el país, incluyendo siete puntos en Bogotá, entre ellos locales en el aeropuerto El Dorado, tanto en el muelle nacional como en el internacional.
“El plan de crecimiento contempla llegar a cerca de 40 puntos de venta en el mediano plazo. Para 2025, la compañía abriremos alrededor de ocho nuevas tiendas, con una inversión aproximada de US$150.000 por cada punto de venta”, afirmó el gerente de la marca.
Recomendado: New Era inauguró nueva tienda en importante centro comercial de Medellín
La estrategia de expansión incluye la llegada a nuevas regiones como Bucaramanga, el Eje Cafetero y el sur del país, con el objetivo de llevar la marca a más ciudades y consolidar su presencia nacional. Actualmente, New Era ya opera en mercados como Villavicencio, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín y Bogotá.
Colombia, mercado clave para New Era en Sudamérica
El desempeño del mercado colombiano ha sido determinante para New Era en la región. De acuerdo con el directivo, Colombia es hoy el país número uno en ventas de New Era en Sudamérica y el segundo con mayor número de tiendas en la región.
Además, es el segundo mercado en el que se implementó el módulo de personalización de gorras para los usuarios, un concepto de tienda que debutó inicialmente en Chile.
En términos financieros, el gerente confirmó que la operación local cerrará el año con una facturación superior a los US$7 millones, lo que equivale a más de 300.000 gorras vendidas en el país.
“Este crecimiento ha estado acompañado de un consumidor cada vez más conocedor de la marca y de sus diferentes siluetas. El consumidor colombiano es educado en el mundo del ‘headwear’ y reconoce modelos icónicos como la 59FIFTY, una silueta asociada a un nivel más especializado de conocimiento”, manifestó.
Tal como comenta el gerente de New Era en el país, uno de los cambios más relevantes en el perfil del cliente ha sido el crecimiento del público femenino. Mientras que en 2018 apenas el 1 % de las compradoras eran mujeres, en 2025 esta participación ya alcanza cerca del 15 %, reflejando una mayor penetración de la marca en nuevos segmentos.
A esto se suma la creciente demanda por colaboraciones de talla mundial con artistas y marcas como Duki, Alpha Industries y Fear of God, que han tenido una alta acogida en el mercado local.
Los principales retos de New Era en la actualidad
No obstante, el entorno económico también plantea desafíos. Cifuentes señaló que factores como los aranceles, la devaluación del peso y los costos asociados a la importación de productos textiles impactan directamente los precios al consumidor.
“Nuestra marca es importada, importar productos hoy, sobre todo textiles, implican unos costos bastante altos. y eso finalmente se ve reflejado en el precio del consumidor”, apuntó Cifuentes.
Vale mencionar que New Era es una marca 100 % importada, de origen estadounidense, con fabricación principalmente en Asia y algunas regiones de África y que por el momento no tiene planes de producir localmente en América Latina.
A pesar de lo anterior, el gerente aseguró que la marca mantiene una posición privilegiada en el mercado. “Somos líderes en el segmento de gorras, no tenemos competencia directa. New Era es la Coca-Cola del desierto y no hay Pepsi”, afirmó.
Esta posición, sumada al crecimiento del consumo y a la expansión territorial, agregó, refuerza la apuesta de la compañía por Colombia como uno de sus principales motores de crecimiento en la región.