Nu Colombia (Nubank) habilitó opción para pagar con QR desde su app: así funciona

El año pasado representó para Nu Colombia (Nubank) un salto en su número de clientes en el país y el crecimiento de sus productos, como cuentas de ahorro y CDT, además de un sólido desempeño en crédito.
Con ese panorama, Valora Analitik reveló en diciembre que la entidad bancaria haría nuevos lanzamientos este 2026, así como nuevas inversiones para escalar en créditos.
Una de esas novedades acaba de ser anunciada por Nu y tiene que ver con la posibilidad de aumentar sus capacidades para aprovechar Bre-B, el sistema de pagos inmediatos del Banco de la República.
De acuerdo con la entidad, a partir de esta semana los usuarios de Cuenta Nu podrán realizar pagos a comercios en segundos escaneando un código QR, sin necesidad de usar efectivo o tarjetas, directamente desde su app.
¿Cómo se podrá usar los QR con Nu Colombia?
Con esta funcionalidad, Nu busca llevar su estándar de experiencia al cliente a uno de los métodos de pago más usados en el país, como una respuesta al aumento en el uso de códigos QR como opción para las transacciones digitales en los puntos de venta.
De acuerdo con las indicaciones de Nu, para utilizar esta función los usuarios deben abrir la app y seleccionar el ícono de código QR. Este está disponible en pantalla principal, en la sección Bre-B o en la opción “Enviar”).
Una vez allí se podrá escanear el código, confirmar el monto y finalizar la operación con su PIN.
Al completarse, el pago se confirma en pantalla y el comprobante puede descargarse o compartirse según sea necesario.
Otros productos que tendrá Nu Colombia en 2026
Además de los códigos, planea crear nuevas alianzas con sus tarjetas, que se traduzcan en beneficios para los clientes, como la que ya existe con Mercado Libre o con Avianca, para comprar sin intereses.
Otro de los objetivos de Nu Colombia será lanzar tarjetas amparadas, que estarán disponibles en los primeros meses del próximo año, para compartir el cupo de la tarjeta de crédito con otras personas mayores de edad.