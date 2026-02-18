Este centro comercial de Bogotá superó 11 millones de visitas en 2025; Mundial y turismo impulsarán balance en 2026

El centro comercial Nuestro Bogotá presentó –sus resultados operacionales y financieros de 2025, año en el que alcanzó ventas por US$88,5 millones, equivalentes a más de $323.000 millones, con un crecimiento de 12 % en comparación con 2024.
El dinamismo estuvo jalonado por las categorías de gastronomía (35%), moda (30%), supermercado (9%), entretenimiento (7%) y servicios de salud (7%), que concentraron la mayor participación en la actividad comercial.
En tráfico, el centro comercial recibió 11,05 millones de visitantes durante el año, con incrementos en todos los meses de 2025. Enero, abril y mayo registraron crecimientos de doble dígito, con variaciones de 12,99 %, 13 % y 19,33 %, respectivamente.
El tráfico diario promedio también mostró alzas en todos los días de la semana. El sábado fue el día más concurrido, con 33.797 usuarios en promedio, mientras que el lunes presentó la mayor variación, con un aumento de 13,97 %.
Ocupación y perspectivas para 2026
La ocupación comercial cerró 2025 en 89,8 %, impulsada principalmente por el segmento de entretenimiento. Las aperturas de Súperkarts, PadelTown y Un Millón de Ilusiones fueron las que más metros cuadrados aportaron a este indicador.
El activo tiene como dueño mayoritario a Pei, que en 2021 adquirió el 52 % del área arrendable del complejo por $315.000 millones. Con esta operación, el vehículo tomó el control de 330 locales, equivalentes al 70,5 % del total.
Para 2026, el centro comercial prevé que sus diferentes métricas sigan en aumento: ventas, visitantes, ocupación comercial y ticket promedio; las cuales tendrán una incidencia directa en el empleo y las inversiones futuras del proyecto.
Aunque se anticipa un entorno retador por factores como la inflación, la posibilidad de un nuevo ciclo de política monetaria contractiva y el contexto preelectoral, elementos que podrían afectar el gasto de los hogares, las perspectivas son positivas
Por ejemplo, se buscará aprovechar oportunidades asociadas al mundial de fútbol, que se extenderá por 39 días entre junio y julio, así como al dinamismo del turismo en Bogotá, impulsado por el flujo de viajeros del Aeropuerto Internacional El Dorado, uno de los públicos estratégicos del proyecto.