Tras millonaria inversión, Nuestro Bogotá pone en operación su pista de karts eléctricos

El entretenimiento, al igual que como pasa con la gastronomía, es uno de los principales dinamizadores del tráfico y las ventas de los centros comerciales. El cine, las canchas deportivas —como el pádel, el fútbol 5 y los bolos— y las atracciones para niños se han venido convirtiendo en auténticas anclas.
Por esta razón, y con el objetivo de seguirse consolidando como uno de los centros comerciales con más capacidad instalada en entretenimiento, Nuestro Bogotá anunció la entrada en operación de Superkarts: una atracción para niños y adultos, diseñada por profesionales del mundo de automovilismo para vivir una experiencia totalmente inmersiva.
Dicha apuesta, en la que se invirtieron cerca de US$500.000, tendrá un área dedicada de más de 4.500 m2. Contará con dos pistas: una para adultos y otra para niños, que tendrán 370 y 130 metros lineales, respectivamente. Así mismo, con cuatro simuladores de carreras, para todos los que buscan perfeccionar su técnica.
Con respecto a la tecnología y los equipos, se adquirió una moderna flota de 20 carros 100 % eléctricos (baterías de ion de litio) importados de Italia, que cuentan con especificaciones técnicas y de diseño similares a las de los vehículos de competición profesional. Tal flota permitirá que cada 7 minutos 15 personas disfruten simultáneamente, lo que supone una capacidad de hasta 1.600 turnos por día.
“Desde nuestra entrada en operación, hace poco más de 4 años, hemos apostado de lleno por ser el principal centro comercial del occidente de Bogotá en materia de ocio y entretenimiento. Con la entrada en operación de este complejo de Superkarts, nuestra propuesta de valor se sigue fortaleciendo, ya que estamos hablando de una de las pistas de automovilismo recreativo más modernas del país”, detalló David Vaca, gerente estratégico de Nuestro Bogotá.
Cabe recordar que estas instalaciones están ubicadas en el primer sótano del centro comercial, y que los únicos requisitos para poder disfrutar de la atracción consisten en medir al menos 1,50 metros y tener 15 años o más.
Por último, desde el centro comercial anunciaron que están trabajando en la conformación de una escuela infantil de automovilismo, que, además de semillero, sirva para fomentar la afición por los deportes a motor. “Para el cierre del año, gracias a la pista de Superkarts Kids, tendremos la primera escuela de automovilismo para niños al occidente de la capital”, concluyó Vaca.
Horarios de atención y precios
De acuerdo con la página web oficial del centro comercial, los horarios de atención y precios de Superkarts son:
- Lunes a jueves: 12 p. m. a 8 p. m.
- Viernes y sábados: 12 p. m. a 9 p. m.
- Domingos y festivos: 11 a. m. a 8 p. m.
Los precios para adultos son: carrera individual (8 min): $46.000 y combo 2 carreras: $85.000.
Para niños entre los 4 y 7 años, los precios son: carrera individual (7 min): $40.000 y combo 2 carreras: $65.000.