Después de cinco interventores, Nueva EPS entregó ante la Superintendencia de Salud sus estados financieros correspondientes a las vigencias 2023 y 2024.
Según informó la entidad, la EPS tenía un alto volumen de facturación radicada cercano a los 10 millones de facturas. Esta documentación, correspondiente a los servicios de salud prestados desde el 2008, debía ser revisada para identificar los costos reales de la atención en salud otorgada.
Los resultados muestran que durante 2024 la Nueva EPS registró pérdidas por $4,8 billones. Aunque la cifra fue inferior a la reportada en 2023 ($6,5 billones), refleja el desbalance entre los recursos que recibe el sistema y el costo real de la atención de los afiliados. En conjunto, las pérdidas acumuladas entre 2023 y 2024 ascienden a $11,2 billones.
Lo anterior sumado a que el dinero recibido durante esa vigencia no solo se utilizó para cubrir los gastos generados ese mismo año, sino también para pagar deudas que venían acumuladas de años anteriores.
En 2024, la EPS también registró ingresos ordinarios por $22,2 billones, mientras que el costo de prestación de servicios de salud fue de $26,4 billones.
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Otros resultados financieros
En contraste con esos datos, los activos ascendieron a $10,6 billones y los pasivos a $22,5 billones. En términos de patrimonio, este se ubicó en números rojos con -$11,9 billones, por cuenta del reconocimiento contable de deudas acumuladas y de obligaciones que debían reflejarse en los estados financieros.
De acuerdo con la entidad, lo que llevó a que los pasivos superaran el valor de los activos se asocia a que esta “reconoció contablemente las obligaciones que tenía al cierre de 2024, principalmente por servicios de salud ya prestados por la red; sin embargo, esta cifra no debe entenderse como deuda nueva de 2024, porque el pasivo también cargó un mayor reconocimiento de obligaciones provenientes de 2023 y vigencias anteriores”.
En otras palabras, el pasivo de 2024 no representa únicamente deuda generada ese año, sino también deudas históricas.
La EPS también aclaró que, de los $21,9 billones correspondientes a obligaciones por prestación de servicios de salud incluidas dentro del pasivo, cerca de $8,7 billones corresponden a giros de la Adres, abonos y otras partidas pendientes de aplicar o conciliar.
Por ello, la entidad estima que las obligaciones asociadas a la red prestadora ascienden a cerca de $13,2 billones, una cifra que aún podría reducirse una vez se surtan las conciliaciones, glosas y descuentos correspondientes. Además, precisó que parte de ese saldo hace parte del ciclo normal de pagos del sistema de salud y no necesariamente corresponde a obligaciones vencidas o en mora.
La Nueva EPS también señaló que, con la culminación de los estados financieros de 2025, avanzará en el saneamiento y aclaración de cuentas del sector salud. Esto permitirá no solo cruzar información con las instituciones prestadoras y depurar saldos, sino establecer compromisos de pago y fortalecer la confiabilidad de la información financiera.
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