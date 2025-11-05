Wyndham Hotels & Resorts, la compañía de franquicias hoteleras, anunció la llegada de su marca Dazzler by Wyndham a Colombia con el lanzamiento del Dazzler by Wyndham Armenia, un desarrollo que marca un nuevo capítulo en su expansión por Latinoamérica y el Caribe.
Ubicado en el Eje Cafetero, el proyecto simboliza el ingreso oficial de Dazzler by Wyndham al mercado colombiano. La marca, reconocida en la región por su estilo moderno y urbano, está diseñada para viajeros de negocios y placer que buscan comodidad, funcionalidad y conexión con el entorno local. Se proyecta que el inicio de obras comience en marzo de 2027 y la apertura en el año 2028.
Diana Caicedo, Manager Development para Colombia, Ecuador y Perú de Wyndham Hotels & Resorts Latamc, explicó que el país representa un mercado clave dentro de la estrategia de crecimiento regional de la compañía y que la llegada de Dazzler refuerza el compromiso de invertir en destinos emergentes con gran potencial turístico y de desarrollo, como Armenia.
Un proyecto para fortalecer el turismo en el Eje Cafetero
El Dazzler by Wyndham Armenia busca posicionar al Eje Cafetero como un destino turístico de talla mundial, combinando la sofisticación y el confort característicos de Wyndham con la hospitalidad quindiana.
El complejo contará con 7.800 metros cuadrados de construcción y 142 habitaciones de aproximadamente 33 m² cada una, todas con balcón.
Además, ofrecerá recepción, salas de espera, espacios de coworking, un market place, salas de reuniones, gimnasio con vista a la cordillera, y una terraza con zona de jacuzzi y espacios para reuniones al aire libre con vista 360°, pensados para el descanso, los negocios y la conexión con la naturaleza.
El desarrollo está liderado por la Constructora Proesas S.A.S., empresa quindiana con más de tres décadas de experiencia en el sector de infraestructura y vivienda en Colombia. Durante su construcción, se proyecta la generación de 150 empleos directos y 250 indirectos, y una vez operativo, 30 empleos directos permanentes.
Luis Carlos Duque Gómez, gerente general de Proesas S.A.S., destacó que Dazzler by Wyndham Armenia no solo es un proyecto hotelero, sino una oportunidad de inversión que impulsa el desarrollo del Quindío, respaldada por una marca global y el sello de calidad de empresas colombianas líderes en su campo. Confirmó además que la construcción iniciará a comienzos de 2027.
Expansión regional de Dazzler by Wyndham
Con presencia consolidada en Argentina, Paraguay, Uruguay y Perú, la llegada a Colombia convierte al país en el quinto mercado latinoamericano de Dazzler by Wyndham.
La marca se caracteriza por su estilo contemporáneo y funcional, con espacios versátiles, servicios simples y una propuesta adaptada a las nuevas tendencias de viaje que priorizan la conectividad, la flexibilidad y la experiencia local.
Wyndham Hotels & Resorts refuerza su presencia en Colombia
Actualmente, Wyndham Hotels & Resorts opera seis hoteles en Colombia bajo marcas como Wyndham, Howard Johnson, Wyndham Garden, La Quinta y ahora Dazzler, sumando más de 700 habitaciones en operación.
Además, la compañía cuenta con un pipeline de más de 1.400 habitaciones en desarrollo para los próximos años, lo que demuestra su compromiso con la inversión, la generación de empleo y el fortalecimiento del turismo nacional.
Con la llegada de Dazzler by Wyndham a Armenia, la empresa reafirma su compromiso con Colombia y con la expansión del turismo sostenible y de calidad en toda la región.