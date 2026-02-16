Nueva megaobra en Cundinamarca acabará con trancón de camiones: Pasará por importante río

La movilidad en Cundinamarca dio un paso relevante con el inicio de las obras de un nuevo puente vehicular en el municipio de Granada, infraestructura que se levantará sobre la quebrada Soche. El proyecto busca atender problemas de tránsito que, durante años, han afectado tanto a transportadores como a residentes, especialmente en el sector conocido como Macriscal, uno de los puntos con mayores dificultades de conexión interna.
El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que la obra permitirá mejorar la conectividad entre distintas zonas del municipio y reducir los tiempos de desplazamiento para quienes utilizan a diario este corredor. La intervención se ejecuta de manera conjunta entre la Gobernación y la Alcaldía de Granada, entidades que destinaron cerca de $400 millones para el inicio de los trabajos.
La estructura proyectada tendrá 19 metros de longitud y 5 metros de ancho, dimensiones que permitirán el tránsito simultáneo de vehículos livianos y de carga. Con estas características, el puente reemplazará un paso que presentaba limitaciones de capacidad y seguridad, lo que en temporadas de lluvia generaba cierres temporales y afectaciones en la movilidad local.
De acuerdo con el mandatario departamental, la intervención responde a una necesidad histórica de la comunidad. “Esta obra permitirá avanzar hacia una conexión segura entre varios sectores del municipio”, explicó Rey, al referirse a la importancia del paso sobre la quebrada Soche dentro de la red vial secundaria y terciaria del territorio.
¿Cómo beneficiará este proyecto a la ciudadanía?
La nueva infraestructura no solo busca mejorar la circulación vehicular. También facilitará el transporte de productos agropecuarios, una actividad fundamental para la economía de Granada y de las veredas cercanas. Actualmente, los productores deben asumir recorridos más largos o tiempos de espera debido a las condiciones del paso existente, lo que incrementa costos de operación y afecta la comercialización.
Con el puente en funcionamiento se espera una reducción en los gastos logísticos, así como mayor seguridad para conductores y peatones. En especial, los transportadores de carga contarán con un acceso más estable durante todo el año, lo que permitirá mantener la continuidad del flujo comercial hacia mercados locales y regionales.
Las autoridades departamentales también prevén mejoras en el acceso a servicios esenciales. El tránsito hacia centros educativos, de salud y administrativos será más ágil para los habitantes de las zonas rurales, que dependen de este corredor para sus desplazamientos diarios.
Actualmente, la construcción registra un avance cercano al 5 %, correspondiente a las primeras etapas del proceso constructivo. En esta fase se desarrollan actividades preliminares como la adecuación del terreno, estudios técnicos y preparación de cimentaciones.
El puente forma parte de un paquete de intervenciones viales priorizadas por la administración departamental con el propósito de fortalecer corredores secundarios y terciarios. Este tipo de vías resulta clave para la integración rural, pues conecta áreas productivas con los centros urbanos y facilita la prestación de servicios públicos.
Desde la Gobernación se indicó que el objetivo es reducir brechas de infraestructura entre municipios y mejorar la competitividad regional. La inversión en pasos vehiculares, mantenimiento de carreteras y obras complementarias busca garantizar condiciones de tránsito más seguras y permanentes, especialmente en zonas donde la geografía y las temporadas de lluvias afectan la movilidad.