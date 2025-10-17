Nueva ponencia pide tumbar la reforma pensional de Petro en la Corte Constitucional

La reforma pensional vuelve a enfrentar un panorama complejo en la Corte Constitucional, luego de que el magistrado y presidente de la corporación, Jorge Enrique Ibáñez, presentara una ponencia en la que solicita declarar la inconstitucionalidad de la ley. Según reveló el medio La Silla Vacía, el documento argumenta que la Cámara de Representantes no cumplió con el proceso de subsanación ordenado por el alto tribunal en junio pasado.
El texto, de 83 páginas, marca el inicio de una discusión de fondo en la Sala Plena, integrada por nueve magistrados. No obstante, se prevé que algunos de ellos podrían estar inhabilitados para participar, lo que aumenta la incertidumbre sobre el resultado final del análisis.
En su ponencia, Ibáñez sostiene que el trámite legislativo de la reforma no respetó los principios de publicidad, deliberación y quórum. Explica que la citación a las sesiones extraordinarias fue intempestiva y que la oposición no contó con el tiempo necesario para socializar sus propuestas. En consecuencia, la Cámara de Representantes habría adoptado de forma irregular el texto aprobado previamente por el Senado.
El magistrado también advierte que las actas de dichas sesiones no se aprobaron conforme a los requisitos establecidos por la ley, lo que, a su juicio, compromete la validez del procedimiento legislativo.
(Espere ampliación)