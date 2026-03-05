La nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo, envió este jueves un mensaje clave para el sector, de cara a las elecciones que habrá en el país durante 2026.
La dirigente gremial, que asumió el cargo hace una semana, afirmó: “Son muchos los desafíos que tenemos, pero creo que lo indispensable es garantizar un entorno jurídico que nos permita construir confianza”.
Y añadió la construcción de confianza debe “permitir un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, con un entorno que nos garantice estabilidad tanto a extranjeros como a colombianos”.
La declaración de Araújo se dio en la V Jornada de Economía e Infraestructura de la CCI, evento en el cual también que haya luz verde del Gobierno para avanzar en iniciativas privadas de nuevos megaproyectos en el país.