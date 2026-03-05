Noticias de infraestructura Noticias económicas importantes Noticias empresariales

Nueva presidenta de la CCI: “Es indispensable garantizar un entorno jurídico que nos permita construir confianza”

María Consuelo Araújo asumió en el gremio de infaestructura desde marzo de 2026. Este es uno de sus primeros mensajes clave para el sector.

Por: -
María Consuelo Araújo, presidenta de la CCI
María Consuelo Araújo es la presidenta de la CCI desde 2026. Foto: CCI

Compártelo en:

La nueva presidenta de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), María Consuelo Araújo, envió este jueves un mensaje clave para el sector, de cara a las elecciones que habrá en el país durante 2026.

La dirigente gremial, que asumió el cargo hace una semana, afirmó: “Son muchos los desafíos que tenemos, pero creo que lo indispensable es garantizar un entorno jurídico que nos permita construir confianza”.

Y añadió la construcción de confianza debe “permitir un trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado, con un entorno que nos garantice estabilidad tanto a extranjeros como a colombianos”.

La declaración de Araújo se dio en la V Jornada de Economía e Infraestructura de la CCI, evento en el cual también que haya luz verde del Gobierno para avanzar en iniciativas privadas de nuevos megaproyectos en el país.

Síguenos en nuestro canal de noticias de WhatsApp - ValoraAnalitik.com
Tags: Infraestructura, infraestructura colombia, Obras de infraestructura en Colombia
Inscríbete a nuestro boletín de noticias
Síguenos en WhatsApp channels
¿Ya eres Premium? Suscríbete acá

También te puede interesar:

Comienza a escribir y presiona enter para buscar