Nuevo estadio Atanasio Girardot entra en fase definitiva para su remodelación: confirman fecha en la que estará listo

La Alcaldía de Medellín radicó ante la curaduría distrital el proyecto de adecuación del estadio Atanasio Girardot, paso previo a la apertura de la licitación pública. La intervención contempla una inversión de $750.000 millones y aumentará la capacidad del escenario de 44.000 a 60.000 espectadores, un crecimiento del 33 %. Las obras iniciarían a mediados de 2026 y se proyecta su entrega para diciembre de 2027.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, confirmó que la primera fase será la demolición del techo de la tribuna occidental, estructura que actualmente presenta limitaciones técnicas. La administración ya presentó los estudios arquitectónicos, estructurales y de suelos exigidos para obtener la licencia. Con ese aval, el Distrito avanzará en el proceso contractual.
El proyecto incluye la construcción de una tercera bandeja que sumará cerca de 20.000 nuevos asientos. Para soportarla se levantarán 54 pórticos dobles externos, con columnas que tendrán alturas entre 40 y 50 metros y fundaciones con pilas de hasta 18 metros de profundidad. La nueva estructura será independiente de las tribunas baja y alta existentes.
Según la Alcaldía, mientras se ejecutan las obras se mantendrá la operación para partidos de fútbol y conciertos, con planes de contingencia. El Atanasio es la casa de Atlético Nacional e Independiente Medellín y uno de los principales recintos para espectáculos masivos en el país.
Ampliación del estadio Atanasio Girardot: capacidad y estructura
La ampliación del Estadio Atanasio Girardot busca equiparar su aforo con otros escenarios de gran formato en Colombia. Con 60.000 asientos, quedará a la par del Estadio Metropolitano de Barranquilla, que tendrá capacidad cercana a 60.000 personas, y superará al nuevo estadio El Campín, que tras su modernización rondará los 50.000 espectadores.
La demolición inicial incluye la cubierta de la tribuna occidental y una torre adyacente. Posteriormente comenzarán las excavaciones para las fundaciones profundas. Las pilas de 18 metros responden a estudios de suelos realizados para garantizar estabilidad en una estructura que operará como anillo externo. La actual tribuna alta se convertirá en una bandeja intermedia, mientras que la nueva tercera bandeja será la más elevada.
La administración indicó que se realizará un estudio de vulnerabilidad estructural sobre las tribunas existentes para determinar si requieren refuerzos. Aunque no se prevén intervenciones mayores en la estructura actual, el proyecto contempla mejoras generales en condiciones de seguridad y circulación.
Una comparación relevante es el costo por asiento adicional. Si se toman los 16.000 cupos netos adicionales (de 44.000 a 60.000), la inversión de $750.000 millones equivale a cerca de $46 millones por cada nuevo asiento creado. Esta cifra incluye, no solo graderías, sino cimentaciones profundas, estructuras metálicas, adecuaciones técnicas y modernización integral.
Impacto económico y eventos en Medellín
El alcalde Federico Gutiérrez aseguró que, tras la remodelación, el estadio seguirá siendo sede de conciertos y eventos distintos al fútbol. En los últimos años, Medellín ha recibido giras internacionales que han movilizado decenas de miles de asistentes por fecha. Un aforo de 60.000 personas permitiría aumentar ingresos por boletería, turismo y servicios asociados.
De acuerdo con cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), las actividades artísticas y de entretenimiento han mostrado crecimientos anuales superiores al promedio de la economía en periodos recientes, impulsadas por eventos masivos. Un estadio con mayor capacidad amplía el techo de ingresos por espectáculo y fortalece la oferta frente a otras ciudades.
El Atanasio fue inaugurado en 1953 y ha sido escenario de torneos internacionales, incluida la Copa América 2001. La ampliación proyectada representa una de las inversiones más altas en infraestructura deportiva municipal en Colombia con $750.000 millones.