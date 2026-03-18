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Hay nuevo CDT en Colombia con importante rentabilidad: Así se puede acceder

Compañías financieras en el país de alto reconocimiento dieron a conocer un nuevo CDT en Colombia con importante rentabilidad

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dinero en Colombia
Foto: ©Janusz Pienkowski a través de Canva.com

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En medio de las altas tasas de interés, hay nuevo CDT en Colombia con importante rentabilidad y de la mano con los instrumentos de renta fija.

El nuevo producto lo ofrece la comisionista de bolsa Acciones & Valores al incorporar Certificados de Depósito a Término (CDT) a través de una alianza con la compañía de financiamiento comercial Tuya.

Este nuevo CDT en Colombia con importante rentabilidad estará disponible para los inversionistas a través de los canales de la firma comisionista, así como de la aplicación Trii.

Agregó la entidad que este producto permite invertir a plazos definidos, como 3, 6, 9 o 12 meses, con una tasa fija pactada desde el momento de la inversión.

nuevo CDT en Colombia con importante rentabilidad
Bancos que subieron su rentabilidad en CDT. Foto: Creada con IA de Google Gemini – Nano Banana

Principales características del nuevo CDT en Colombia con importante rentabilidad

“Es un buen momento para mirar nuevamente los CDT. En el entorno actual de tasas de interés estos instrumentos vuelven a ser una alternativa para quienes buscan proteger su inversión y obtener una rentabilidad conocida desde el inicio”, dijo Juan Carlos Espitia, gerente de Soluciones de Inversión de Acciones & Valores.

Este nuevo CDT en Colombia con importante rentabilidad se desarrolla en alianza con Tuya, recordando que es una entidad que actúa como emisor del CDT y que cuenta con más de tres décadas de trayectoria en el ecosistema financiero.

  • Tasa de rentabilidad conocida desde el momento de la inversión
  • Plazos definidos que facilitan la planificación financiera
  • Respaldo de una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera
  • Acceso a través de canales digitales
nuevo CDT en Colombia con importante rentabilidad
Apertura de CDT con mayor rentabilidad. Foto generada con Gemini IA

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“Este tipo de instrumentos puede ser utilizado tanto por inversionistas que están comenzando a construir su portafolio como por quienes buscan diversificar con activos de menor volatilidad”, señaló la entidad.

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Tags: CDT
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