Nuevo estadio de Bogotá: Obras comenzarán en marzo de 2026 y en esta fecha estaría terminado

La Alcaldía de Bogotá y la firma Sencia confirmaron en agosto el cronograma y los detalles de la construcción del nuevo estadio para la ciudad. La fecha de inicio de las obras está programada para el 1 de marzo de 2026, y la finalización se estima para diciembre de 2027.
Este periodo de 22 meses de construcción representa una aceleración de un año respecto a las previsiones iniciales del proyecto de Asociación Público-Privada (APP).
El nuevo escenario aumentará su capacidad a más de 50.000 espectadores, una cifra que lo convierte en el primer estadio en Colombia en cumplir integralmente con los estrictos requerimientos de seguridad NSR-10 y las especificaciones de la FIFA.
Además, se confirmó que la ubicación del estadio se desplazará hacia el costado oriental del complejo deportivo, donde actualmente operan las canchas de tenis, alejándose de la Avenida NQS (Avenida 30).
El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que los ajustes a la APP buscan beneficiar a Bogotá, permitiendo la entrega más rápida del complejo y garantizando la continuidad operativa. El proyecto no solo será la casa de Santa Fe y Millonarios, sino un complejo multifuncional que integra un Auditorio Filarmónico con capacidad para más de 2.000 personas, además de hotel, restaurantes y zonas de esparcimiento.
Cronograma férreo: ¿Obras sin interrupción en 22 meses?
La fecha de inicio de obras en marzo de 2026 y su finalización en diciembre de 2027 establecen un compromiso de construcción de 22 meses. La curiosidad de este cronograma radica en que, durante todo el periodo de obras, el actual estadio Nemesio Camacho El Campín seguirá funcionando con normalidad.
Esta logística, confirmada por la Alcaldía, garantiza que no habrá interrupciones en el calendario futbolístico y de eventos de la ciudad, un punto clave para los equipos profesionales.
La infraestructura del nuevo Campín estará equipada con tecnología de élite. Contará con grama híbrida de última generación, la cual se utiliza en ligas europeas como la Premier League de Inglaterra y La Liga de España. Además, la cubierta retráctil de gran escala será la primera de este tipo en Colombia, integrada a un sistema meteorológico avanzado para asegurar la continuidad de los eventos bajo cualquier condición.
El diseño del nuevo estadio incorpora una comparación clave con escenarios europeos: el 100% de las sillas ofrecerá la mejor experiencia visual (isóptica recomendada por FIFA). Esto significa que hasta la entrada más económica garantizará una visibilidad plena y de calidad, acercando la experiencia del aficionado colombiano a los estándares de estadios de primer nivel en el continente europeo.