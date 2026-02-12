Nuevo fondo de BBVA permitirá beneficiarse del movimiento del dólar sin perder la inversión: así funciona  

BBVA Fiduciaria anunció el lanzamiento del segundo Fondo Cerrado Estructurado Visión+ Dólar, un vehículo diseñado para inversionistas interesados en aprovechar los movimientos de la tasa de cambio en Colombia, con un esquema que protege el capital invertido al vencimiento.
En medio de un entorno global caracterizado por la volatilidad de las divisas, el fondo busca ofrecer exposición a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) sin asumir el riesgo de pérdidas asociadas a eventuales caídas del dólar.
De acuerdo con la entidad, el Visión+ Dólar cuenta con una estructura que protege el 100 % del capital invertido. En un escenario de alza de la divisa, el inversionista puede capturar aproximadamente el 90 % del movimiento positivo de la TRM. En caso de que el dólar registre descensos durante el periodo de inversión, el fondo garantiza la devolución del capital al vencimiento.
Así funcionará este fondo
El vehículo es un fondo cerrado con un plazo de 13 meses y una inversión mínima de $10 millones.
“Nuestra meta es ofrecer una alternativa donde la volatilidad no sea un riesgo, sino una oportunidad. Con este FIC, el inversionista tiene una puerta abierta a las ganancias del dólar mientras su capital permanece blindado por una estructura financiera robusta”, señaló Mauricio Wandurraga, presidente de BBVA Asset Management.
La comercialización del fondo se realizará exclusivamente a través del equipo comercial certificado de la entidad, con el fin de brindar acompañamiento y asesoría durante el proceso de inversión.
El periodo de recepción de intenciones de participación estará habilitado por tiempo limitado, desde el 9 de febrero hasta el 27 de febrero, sujeto a las condiciones de estructuración del producto.