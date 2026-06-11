Los alimentos en Colombia de muy alto consumo, como las verduras, frutas y carnes, están explicando buena parte de la disparada de precios en el país, una situación que sigue generando golpes complejos de atender para el bolsillo de los hogares.
Además de los ajustes que se dieron en el primer semestre del año por el aumento del salario mínimo, en Colombia hay escenarios locales y externos que no dejan que el IPC pierda fuerza.
Justamente los alimentos en Colombia se presentan como algunos de los productos, de mayor peso en la canasta de los hogares, que no cede al aumento de los precios, situación que pareciera no cambiar en lo que sigue de este 2026.
Un reciente informe de ANIF señala que aunque en mayo la inflación anual de alimentos se moderó de 6,7 % a 6,0 % donde los procesados aportaron 3,9pp y los perecederos 2,1pp -debido a la desaceleración en frutas y verduras- en lo corrido del año las presiones se han mantenido.
Causas de peso para el precio de los alimentos en Colombia
“La inflación año corrido de alimentos se ubicó en 5,8 % (vs. 4,9 % en 2025), impulsada por los perecederos, que, con una variación de 14,8 % (vs. 8,3 % en 2025), aportaron 3,4pp, mientras los procesados contribuyeron con 2,4pp con una variación de 3,2% (vs. 3,8 % en 2025)”, dice.
Señala ANIF que la inflación de los alimentos en Colombia que se consideran como perecederos es de dos dígitos, su incidencia está acotada por su menor peso en la canasta, lo que no impidió que lideraran el repunte de la inflación de alimentos en lo corrido del año.
“Al interior de los alimentos perecederos, las frutas frescas (1,5pp), la papa (0,6pp) y el tomate (0,5pp) concentraron los mayores aportes a la inflación de alimentos en lo corrido del año. Según las cifras de abastecimiento del DANE, la menor oferta de limón, mora, tomate de árbol y mango respondió a las lluvias en Antioquia, Santander y Norte de Santander”.
De otro lado, alimentos en Colombia como la papa acumuló tres meses consecutivos de alzas por la finalización simultánea de ciclos productivos y menor producción por lluvias en Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Antioquia.
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“Por su parte, el tomate acumuló aumentos en los precios de enero a abril por menor producción en Norte de Santander, Huila y Cundinamarca. En los alimentos procesados, la carne de res y sus derivados lideraron con una contribución de 1,0pp en lo corrido del año, presionados por la contracción de la producción ganadera en Córdoba, Antioquia y Meta”, concluye el reporte.