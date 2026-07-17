El nuevo proyecto de Eduardo Pacheco, histórico banquero del Grupo Colpatria, para apoyar empresas en crecimiento

Ithaca Asset Management anunció su entrada al mercado colombiano con el cierre de su primera inversión, una capitalización por $20.000 millones en CFC Cafarcol, empresa dedicada a la producción de envases y empaques para las industrias farmacéutica, cosmética y de alimentos.
La firma de gestión de activos explicó que su estrategia consiste en invertir en empresas medianas que ya superaron la etapa inicial de desarrollo, pero que aún cuentan con un alto potencial de crecimiento y valorización.
Ithaca Asset Management fue creada por Eduardo Pacheco y Guillermo Pereira, quienes acumulan más de 60 años de experiencia en el sector empresarial y han participado en más de 40 transacciones de fusiones y adquisiciones.
Pacheco Cortés se desempeñó entre 1995 y 2023 como CEO y desde 1997 actúa como Chairman del Grupo Colpatria, un conglomerado empresarial con presencia en diversos sectores tales como bancario, aseguramiento, vivienda, infraestructura, energía, tecnología y salud, en varios países de Latinoamérica y Estados Unidos.
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En su rol, fue responsable del desempeño general de las empresas que conforman el Grupo, que suman alrededor de 14.000 empleados.
Ahora es cofundador de Ithaca Asset Management, empresa que fundó en 2025 tras acumular más de 50 años de experiencia.
Según la compañía, buscará movilizar recursos de inversionistas locales e internacionales hacia empresas colombianas que requieran fortalecer su estructura de capital, incorporar un socio estratégico o enfrentar procesos de sucesión empresarial.
La firma indicó que concentrará sus inversiones en compañías rentables que atraviesen coyunturas complejas, pero que mantengan ventajas competitivas y potencial de valorización, especialmente en sectores considerados resilientes y de baja elasticidad.
Primera inversión fue en Cafarcol
Como primera operación en Colombia, Ithaca Asset Management realizó una capitalización por $20.000 millones en CFC Cafarcol, empresa con más de 50 años de trayectoria y presencia en más de 20 mercados internacionales.
La gestora explicó que identificó una oportunidad de inversión en la compañía debido a que contaba con una propuesta de valor diferenciada y perspectivas de crecimiento, aunque presentaba un elevado nivel de endeudamiento.
Con los recursos, Cafarcol reducirá su deuda, avanzará en un plan de transformación tecnológica y fortalecerá su estrategia de expansión, con el objetivo de consolidarse como un actor regional en la fabricación de empaques para la industria farmacéutica y otros sectores.
Eduardo Pacheco, socio de Ithaca Asset Management, señaló que la firma busca convertirse en un inversionista de largo plazo, sin un horizonte definido para desinvertir en las compañías de su portafolio.
Por su parte, Guillermo Pereira, CEO y socio de la firma, afirmó que el objetivo es aportar no solo capital, sino también acompañamiento estratégico para acelerar el crecimiento y la institucionalización de las empresas en las que inviertan.