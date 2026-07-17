Pelea entre Centro Democrático y De la Espriella por el Senado podría terminar fortaleciendo al Pacto Histórico, advierten analistas

El pulso entre el Centro Democrático y el presidente electo Abelardo de la Espriella por la presidencia del Senado podría tener un efecto contrario al que buscan sus protagonistas: terminar fortaleciendo al Pacto Histórico como principal fuerza de oposición en el nuevo Congreso.
Así lo consideran los analistas políticos Gonzalo Araújo, socio de Orza, y Gabriel Cifuentes, quienes advierten que la disputa por las mesas directivas no solo definirá quién controla la agenda legislativa del primer año del nuevo gobierno, sino también el reacomodo de las fuerzas políticas durante los próximos cuatro años.
La tensión escaló luego de que el expresidente Álvaro Uribe hiciera un guiño al Pacto Histórico para respaldar la candidatura de Honorio Henríquez a la presidencia del Senado, en una estrategia para frenar la aspiración de Alfredo Deluque, respaldado por De la Espriella.
Para Gonzalo Araújo, la elección de las mesas directivas trasciende el reparto de cargos, pues determina qué tan viable será la agenda del Ejecutivo en un Congreso altamente fragmentado.
«Si bien en Colombia existe independencia de poderes, la elección de las mesas directivas permite alinear las agendas políticas. Esa coordinación es relevante porque en cada legislatura se tramitan entre 700 y 800 proyectos de ley», explicó.
Según el analista, el primer año de gobierno suele ser el momento de mayor capacidad política para un presidente, por lo que controlar la agenda del Congreso resulta determinante, especialmente en un contexto de estrechez fiscal y con una eventual reforma tributaria sobre la mesa.
Araújo recuerda que el presidente electo llega con una bancada propia muy reducida y dependerá de coaliciones para sacar adelante sus proyectos.
«Lo que está en juego es qué tanta gobernabilidad tendrá el Gobierno Nacional durante su primer año y, en general, durante los cuatro años del mandato», sostuvo.
¿El beneficiado sería el Pacto Histórico?
Para Gabriel Cifuentes, el escenario más llamativo es que la confrontación entre sectores cercanos ideológicamente termine beneficiando a la oposición.
El exsecretario de Transparencia considera improbable que el Pacto Histórico tenga los votos para elegir por sí solo al presidente del Senado o de la Cámara, salvo un escenario de extrema fragmentación.
Sin embargo, advierte que el verdadero riesgo está en el costo político que asumiría el Centro Democrático si decide romper con el gobierno entrante.
«Difícilmente el Centro Democrático se convertirá en partido de oposición, por lo menos no en la primera legislatura. Las afinidades políticas e ideológicas con Abelardo de la Espriella representan además la gran base del partido que votó por el nuevo gobierno», explicó.
En su concepto, si el Centro Democrático termina enfrentando al Ejecutivo, el principal beneficiado sería el Pacto Histórico.
«El costo político para el Centro Democrático de irse a la oposición y favorecer la oposición del Pacto Histórico afectaría al mismo partido y podría incluso hacerle perder terreno frente a Defensores de la Patria, que tendría la capacidad de absorber su electorado más conservador», afirmó.
Aunque la elección de las mesas directivas suele verse como una negociación interna del Congreso, los analistas coinciden en que esta vez marcará el tono de la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo durante el inicio del nuevo gobierno.
En ese escenario, la confrontación entre el Centro Democrático y Abelardo de la Espriella podría terminar produciendo un efecto inesperado: darle mayor protagonismo al Pacto Histórico como principal bloque opositor y reconfigurar el mapa político del Congreso desde el arranque de la nueva legislatura.