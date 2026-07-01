Nuevo servicio permite a las empresas de Colombia pagar la nómina en 2,6 segundos; así funciona

Los pagos inmediatos en Colombia continúan ampliando sus casos de uso más allá de las transferencias entre personas.
Tras la entrada en operación de Bre-B, las entidades financieras y la infraestructura de pagos han comenzado a incorporar soluciones para que las empresas también puedan realizar desembolsos masivos de forma interoperable y en tiempo real.
En ese contexto, Redeban anunció la disponibilidad de Dispersiones interoperables, una funcionalidad que permite a las empresas realizar pagos de nómina, proveedores, comisiones, subsidios, bonificaciones y otros desembolsos masivos en un promedio de 2,6 segundos.
Esto es posible a través de llaves de Bre-B o también con transferencias directas a cuentas bancarias, sin importar la entidad financiera donde el destinatario tenga su cuenta.
Con esta herramienta, los pagos inmediatos llegan de forma más amplia al segmento empresarial, habilitando operaciones entre empresa y persona (B2P), empresa y empresa (B2B), gobierno y persona (G2P) y gobierno y empresa (G2B).
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Evolución de pagos empresariales
La solución se adapta a distintos tipos de organizaciones. Las pequeñas y medianas empresas pueden realizar dispersiones mediante llaves Bre-B, sin necesidad de capturar o administrar la información bancaria completa de cada beneficiario.
Por su parte, las empresas con mayores volúmenes de transacciones pueden utilizar transferencias directas a cuentas bancarias, con el propósito de fortalecer sus procesos de control, conciliación y trazabilidad financiera.
Además, las organizaciones pueden optar por realizar pagos inmediatos, programados o recurrentes, de acuerdo con las necesidades de su operación.
De acuerdo con Redeban, la funcionalidad de Dispersiones ya supera los cuatro millones de transacciones procesadas y registra un crecimiento promedio mensual de 30,7 %.
Actualmente, seis entidades financieras realizan dispersiones en producción sobre esta infraestructura y el tiempo promedio de procesamiento por transacción es de 2,6 segundos.
La compañía también informó que, desde el inicio de Bre-B, el Nodo de pagos inmediatos de Redeban ha procesado más de 1.100 millones de transacciones.
«Las organizaciones demandan cada vez más herramientas que les permitan hacer sus pagos de forma ágil y eficiente. Con Dispersiones interoperables a llaves o cuentas, Redeban habilita a las entidades financieras para que sus clientes empresariales realicen pagos masivos inmediatos, optimizando procesos operativos y mejorando la experiencia de quienes reciben los recursos», afirmó Andrés Felipe Duque, presidente ejecutivo de Redeban.