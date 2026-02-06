Nutresa planea hacer emisión de acciones preferenciales; tendrá reunión extraordinaria de accionistas

A pesar de que la cantidad de títulos en circulación de Nutresa se ha venido reduciendo en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc), la multilatina de alimentos acaba de anunciar que planea hacer la emisión y colocación de acciones preferenciales en el mercado.
La compañía convocó a una reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas, que se efectuará de manera presencial en Medellín, el día lunes 16 de febrero de 2026, a las 9:00 a.m., en el Auditorio del piso 8 del Edificio Centro Santillana, ubicado en la Carrera 43A #1A Sur – 143.
El orden del día será el siguiente:
1. Verificación del quórum.
2. Designación de delegados para aprobar el acta de la reunión.
3. Emisión de acciones preferenciales y aprobación de sus términos.
4. Renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones preferenciales.
5. Delegación a la Junta Directiva para que reglamente la suscripción y colocación de acciones.
6. Autorización, al amparo del numeral 7 del Artículo 23 de la Ley 222 de 1995, para que los miembros de la Junta Directiva y los representantes legales de Grupo Nutresa S.A. aprueben y celebren todos los actos necesarios para la emisión y colocación de acciones preferenciales.
En el aviso de la convocatoria, Nutresa aclaró que, como es habitual, quienes no puedan asistir podrán conferir poder con el lleno de los requisitos establecidos en la ley. Los accionistas pueden consultar los diferentes modelos de poderes en la página web.
Adicionalmente, se especificó que los administradores o empelados de la sociedad no podrán representar acciones de terceros ni sustituir los poderes que se les otorguen.