Nutresa realiza gigante operación de financiación internacional: recibirá crédito por US$1.000 millones

El Grupo Nutresa, de la familia Gilinski, reveló que suscribió un contrato de crédito internacional por un monto total US$1.000 millones, una operación de gran tamaño con los bancos Goldman Sachs y Citibank.
De acuerdo con un comunicado de la compañía, estos recursos tendrán como destino principal propósitos corporativos generales y también préstamos a afiliadas de la organización.
Para esta operación de financiamiento, varias de sus filiales suscribieron el contrato como codeudoras. Eso quiere decir que 15 empresas, que son parte del Grupo Nutresa, respaldarán la operación de crédito, entre las que se cuentan:
La Compañía Nacional de Chocolates, Zenú, Noel, Colcafé, Doria, Tresmontes, Novaventa, Meals de Colombia (Crem Helado), entre otras.
Relacionado: Gilinski pidió autorización para operaciones y transacciones de Nutresa por hasta US$5.000 millones ($18,4 billones) .
Condiciones del préstamo
Según indicó la compañía, es un préstamo a término no garantizado, y tendrá vencimiento el 19 de septiembre de 2027, poco más de año y medio.
Además, el contrato prevé eventos de prepago obligatorio y voluntario bajo condiciones de mercado. La tasa de interés será SOFR más 1,75 %.
El contrato de crédito y los documentos de financiación se rigen por la ley del Estado de Nueva York y contempla causales de incumplimiento, en condiciones de mercado, que son usuales para este tipo de operaciones.
Vale recordar que hace prácticamente un año, Nutresa realizó otra operación que sacudió el mercado rompiendo varios récords, con la colocación de bonos por US$2.000 millones, para pagar el préstamo puente, por el mismo monto, tomado meses antes.
Se trató, en su momento, de la mayor emisión de bonos de debut de una empresa latinoamericana hasta la fecha, así como la emisión más alta de bonos corporativos de un emisor colombiano, igualando las emisiones de Ecopetrol.
También fue la mayor emisión de bonos de una empresa latinoamericana en más de dos años (desde Pemex en enero de 2023, para ese momento).
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