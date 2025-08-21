Nutresa, la acción que subió con más fuerza en Colombia

El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia finaliza la jornada del 20 de agosto de 2025 en 1.855,31 puntos registrando una variación positiva de 0,10 %.
El acumulado anual del índice se conserva positivo y presenta un cambio acumulado (YDT) de 34,48 %.
Desde nuestra perspectiva técnica, el índice MSCI Colcap conserva su tendencia alcista en el marco de tiempo diario. La primera zona de soporte estaría en los 1.770 puntos. En cuanto a su nivel de resistencia quedaría señalada en los 1.860 puntos. Indicadores como el RSI se ajustan a niveles de sobrecompra.
Al finalizar la rueda de negocios, el mercado de acciones colombiano registró un volumen de operaciones de $132.907 millones, mostrando una variación negativa de 18,60 % con respecto a la jornada inmediatamente anterior cuando se movilizaron $163.200 millones.
Los tres títulos más activos en temas de volumen durante la jornada fueron:
- Grupo Cibest preferencial (Variación del precio de + 0,57 %) se ubica en primer lugar en este ítem, movilizando $33.331 millones al finalizar el día.
- En el segundo puesto encontramos a la petrolera Ecopetrol (Variación del precio de 0,00 %) que negoció $24.640 millones.
- Finalmente, en la tercera casilla del listado tenemos las acciones ordinarias de Grupo Cibest (Variación del precio de + 0,03 %) que transaron un monto de $18.798 millones.
En una jornada positiva para el índice MSCI Colcap estos fueron los tres activos con mayores incrementos:
- En el primer lugar, las acciones del Grupo Nutresa (Nutresa) que suben 4,32 %, cerrando incluso en máximos históricos.
- En la segunda casilla, Bac Holding International Corp. (BHI) que avanzó 2,74 %.
- Finalmente, los títulos de Terpel (Terpel) que se valorizaron 1,26 %.
Las acciones de Corficolombiana ordinaria (Corficolcf) cayeron – 2,37 % y se convierten en el activo con mayor retroceso en la jornada bursátil.
Información técnica.
Cibest, BHI, Bogotá, BVC, Celsia, Cemargos, CNEC, Conconcret, Corficolcf, Ecopetrol, Enka, ETB, Éxito, GEB, Grubolivar, Grupoargos, Gruposura, ISA, Mineros, Nubank, PFAval, PFCibest, PFCemargos, PFCorficolcf, PFDavvnda, PFGrupoarg, PFGrupsura, Promigas, Pei, Terpel y el Índice MSCI Colcap