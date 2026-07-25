¿Quién es Joaquín Gutiérrez? El estratega de confianza de De la Espriella que sería presidente de Ecopetrol

Con la llegada del gobierno de Abelardo de la Espriella, el sector energético colombiano se prepara para un cambio radical de mando. De acuerdo con personas cercanas al mandatario electo, el nombre de Joaquín Gutiérrez Caballero suena con fuerza para asumir la presidencia de Ecopetrol en reemplazo de Ricardo Roa.
Gutiérrez, estratega y jefe de la campaña que llevó a De la Espriella a la Casa de Nariño, es visto como el hombre de absoluta confianza del futuro presidente, aunque su reto podría ser liderar la recuperación de la empresa más importante del país.
Joaquín Gutiérrez Caballero es administrador de empresas de la Universidad del Norte y tiene una especialización en gerencia de salud. Su trayectoria profesional ha estado marcada por la gestión organizacional y el sector privado, pero carece de experiencia previa en el sector de hidrocarburos.
En el pasado, Gutiérrez trabajó en la Fiscalía como asesor de Mario Iguarán. En 2006, se vinculó a la firma De La Espriella Lawyers como subgerente, cargo que ocupó hasta 2009. También es empresario, dueño de Desarrolladora Salguero, una constructora de proyectos de lujo en Bogotá, y tiene inversiones en el sector salud a través de la clínica Santa Mónica en Barranquilla.
Por ello, sus críticos han señalado que, de confirmarse la noticia, se trataría de un nombramiento que prioriza la lealtad personal sobre el conocimiento técnico del negocio petrolero.
Sin embargo, sus defensores argumentan que su habilidad reside en administrar visiones y estructurar operaciones complejas, una capacidad que demostró al frente de la campaña presidencial y que sería clave para la transformación de la petrolera colombiana.
De la técnica de Echeverry al declive de Roa
La llegada de un presidente sin experiencia en el sector petrolero a Ecopetrol no es un hecho inédito. En el pasado, figuras con perfiles económicos y políticos ocuparon el cargo en las mismas circunstancias y con resultados diametralmente opuestos.
Juan Carlos Echeverry, economista de profesión y exministro de Hacienda, llegó a la presidencia de Ecopetrol en 2015 con el objetivo de devolverle un perfil técnico a la entidad. Durante su gestión, lideró una transformación que logró elevar el valor de la compañía de US$15.000 a US$42.000 millones y sortear la crisis de los precios internacionales del crudo.
Ricardo Roa, vinculado estrechamente a la campaña presidencial de Gustavo Petro, vio empañada su gestión como presidente de Ecopetrol por escándalos judiciales desde el primer día, incluyendo investigaciones por tráfico de influencias y financiación irregular de campaña, además de cuestionables resultados financieros, tras reportar 13 trimestres seguidos de caídas en las utilidades.
Roa dejará su cargo oficialmente el 30 de julio, sin terminar su periodo y, de manera inédita, sin presentar un informe de gestión ni los resultados financieros del segundo trimestre del año.
Lo que tienen en común Echeverry y Roa es que ninguno tenía experiencia en cargos directivos del sector petrolero. Para Roa lo más cercano fue la presidencia del Grupo Energía de Bogotá y la gerencia de la Empresa Energía de Honduras. Echeverry, por su parte, estaba más enfocado en asesorar a compañías como consultor antes de liderar Ecopetrol.
Recuperar la joya de la corona
Bajo la promesa de una transformación a fondo, el nuevo gobierno planteó como prioridad nacional el rescate de Ecopetrol. El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, ha sido enfático al señalar la urgencia de recuperar el potencial de la empresa.
“La compañía, considerada históricamente como la ‘joya de la corona’, atraviesa una crisis que requiere medidas inmediatas para frenar su deterioro”, afirmó Restrepo. Entre los pilares de esta nueva visión se encuentra el retorno a la expansión de recursos y la firma de nuevos contratos de exploración de gas y petróleo para garantizar la seguridad energética del país.
Sin embargo, el contexto en el que Gutiérrez llegaría a la presidencia es el de una cúpula directiva prácticamente desmantelada. En los últimos días, se ha confirmado la salida de varios funcionarios cercanos al gobierno saliente.
Además de la renuncia de Ricardo Roa, se conoció la renuncia de dos vicepresidentes clave: Bayron Triana (Energías para la transición) y Victoria Sepúlveda (Talento organizacional). En la Junta Directiva también hubo un remezón tras la dimisión de Ángela María Robledo y Tatiana Roa, ambas aliadas del presidente Petro.
Ante este vacío, el gobierno electo ya ha comenzado a mover sus fichas: Luis Felipe Henao ha sido nombrado nuevo presidente de la Junta de Ecopetrol y se ha confirmado el ingreso de Jorge Mario Velásquez, expresidente del Grupo Argos, como una señal de mayor cercanía con el sector empresarial privado.
Lo que es una certeza es que la persona que finalmente tome el mando tendrá ante sí una labor titánica: rescatar y recuperar la empresa más grande de Colombia de una crisis profunda, marcada por la caída de sus utilidades y una gobernanza debilitada por constantes escándalos judiciales para asegurar la confianza de los inversionistas.
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