En esta fecha Nutresa revelará sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026

Grupo Nutresa, de Jaime Giliski, dio a conocer la fecha en la que presentará los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2026 y el acumulado de los primeros seis meses del año.
Según reveló el holding de alimentos, los resultados se publicarán el jueves 6 de agosto y el lunes 10 de agosto a las 8:00 de la mañana se realizará la conferencia de resultados, en la que participarán Gilinski como CEO de la compañía; el vicepresidente financiero y de estrategia, Andrés Bernal; y Catherine Chacón, directora de Finanzas Corporativas.
La entrega de resultados se hará pasada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas en la que se pondrá a consideración la operación de reorganización mediante la cual absorberá a sus accionistas mayoritarios, JGDB Holding y Nugil.
Estas dos firmas fueron los vehículos que le permitieron al Grupo Gilinski adquirir el control del conglomerado de alimentos durante 2022 y 2024 y todas, junto con Nutresa, están bajo el control de Jaime Gilinski Bacal, quien es el beneficiario final de estas empresas.
Para ejecutar la absorción, SBI Banca de Inversión valoró y determinó la forma en la que se hará el intercambio de acciones. Dicha firma determinó que Nutresa debería emitir 344,21 millones de acciones ordinarias.
De este total, 200,18 millones de títulos serán emitidos a favor de la sociedad JGDB Holding S.A. (único accionista de JGDB), mientras que otras 144,02 millones de acciones irán a favor de Nugil Overseas S.A. (único accionista de Nugil).
Balance separado de Nutresa a mayo
Como parte de esta fusión por absorción, Nutresa realizó un corte a mayo 31 de 2026, que evidencia una utilidad separada de $75.903 millones, que contrasta con la ganancia de $665.083 millones en los primeros cinco meses del año pasado.
Es decir, una contracción de 88,58 % en su utilidad separada sin tener en cuenta los resultados de las subsidiarias, pues este reporte especial se realizó como parte de la absorción de JGDB y Nugil.
Además, registra en sus estados financieros separados un total de activos por valor de $9,42 billones y un patrimonio de $8,33 billones.
Vale recordar que la compañía cerró el primer trimestre de 2026 con una pérdida neta atribuible a los controladores de $15.336 millones, resultado que contrastó con las utilidades de $237.461 millones registradas en el mismo periodo de 2025.
El deterioro estuvo asociado principalmente al incremento de los gastos financieros y al impacto negativo de las diferencias en cambio sobre activos y pasivos no operativos.
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