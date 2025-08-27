Nvidia eleva su utilidad neta gracias a su negocio de centros de datos

La empresa tecnológica estadounidense Nvidia informó este miércoles 27 de agosto sobre sus ganancias e ingresos, y estos sorprendieron; además, la compañía dijo que el crecimiento de las ventas este trimestre se mantendrá por encima del 50 %.
Según se conoció, las acciones, que han subido un 35 % este año después de casi triplicarse en 2024, cayeron en las operaciones extendidas debido a que los ingresos del centro de datos no alcanzaron las estimaciones por segundo período consecutivo.
La utilidad neta de mayo a julio aumentó un 59 % a US$26.422 millones, o US$1,05 por acción, 0,4 más de lo que analistas esperaban. Los ingresos quedaron en US$46.743 mil millones.
Nvidia además reveló que este trimestre espera ingresos de US$54.000 millones, con una variación del 2 %, aunque esta cifra no incluye envíos de H₂O a China.
Aumento en los ingresos
Los ingresos totales de la compañía aumentaron un 56 % en el trimestre, en comparación con los US$30.040 millones del año anterior, y 6 % con los tres meses anteriores, según Nvidia.
Pos otro lado, los ingresos interanuales superaron el 50 % durante nueve trimestres consecutivos, desde mediados de 2023, cuando el auge de la IA generativa comenzó a reflejarse en los resultados de Nvidia.
Durante el trimestre, tras la reunión del director ejecutivo Jensen Huang con el presidente Donald Trump, Nvidia indicó que esperaba obtener licencias estadounidenses para enviar el chip H20 a China.
El procesador, diseñado específicamente para su venta en China, le costó a Nvidia US$4.500 millones en amortizaciones y hubiese podido generar US$8.000 millones en ventas en el segundo trimestre si hubiera estado disponible comercialmente durante ese período, según informó la compañía.
Recomendado: Acciones de Puma se dispararon tras posible venta de participación de uno de sus accionistas
De acuerdo con la compañía, el crecimiento fue gracias a su negocio de centros de datos, centrado en procesadores gráficos (GPU) y productos complementarios para conectarlos y utilizarlos en grandes cantidades. Los ingresos de la división aumentaron un 56 % con respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando los US$41.100 millones.
De hecho, la directora financiera de Nvidia, Colette Kress, les dijo a varios analistas en una conferencia telefónica sobre resultados que la compañía prevé una inversión de entre 3 y 4 billones de dólares en infraestructura de IA para finales de la década.
Y, en el primer semestre de su año fiscal, la compañía obtuvo un beneficio neto de US$45.197 millones, 43,6 % más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron US$90.805 millones, 61,9 % más.