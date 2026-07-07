Obras en la Carrera Séptima: así avanzan los cinco frentes entre las calles 99 y 127

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que las obras del grupo 1 del Corredor Carrera Séptima avanzan de acuerdo con el cronograma previsto. La intervención se desarrolla entre las calles 99 y 127, donde actualmente están activos cinco frentes de trabajo.
Durante una visita técnica a la zona, el director del IDU, Orlando Molano, señaló que las actividades incluyen la construcción de infraestructura vial, carriles exclusivos para TransMilenio, renovación de redes de servicios públicos y adecuación del espacio público.
Cuatro de los frentes se ubican en el costado occidental de la carrera Séptima, entre las calles 121 y 109. El quinto se encuentra en el costado oriental, entre las calles 102 y 99, donde se construye el primer pozo para la implementación de la tecnología pipe jacking.
Este sistema permitirá instalar tuberías de alcantarillado mediante excavaciones subterráneas, sin intervenir de forma abierta toda la superficie de la vía. Con ello se busca reducir las afectaciones sobre la movilidad y avanzar en la renovación de las redes existentes.
El IDU recordó que la construcción del grupo 1 comenzó en marzo de 2026, con un frente de obra entre las calles 121 y 119. Desde entonces, los trabajos se han ampliado de manera progresiva hasta completar cinco zonas de intervención simultánea.
En el tramo entre las calles 121 y 119 se adelanta la conformación de las nuevas calzadas. Allí ya finalizaron las labores de fresado del pavimento existente, excavación y estabilización del terreno mediante la instalación de rajón. Además, se construye el muro separador que dividirá las calzadas del corredor.
Entre las calles 112 y 109 avanza la instalación de las losas de concreto para el carril exclusivo de TransMilenio. Esta infraestructura busca mejorar la velocidad comercial del sistema y ampliar la capacidad de movilización de pasajeros en este eje vial.
Por otra parte, entre las calles 99 y 102 continúan los trabajos para construir los pozos de lanzamiento del sistema pipe jacking. Desde estos puntos operarán las tuneladoras que instalarán las nuevas redes de alcantarillado bajo la vía, con una menor intervención sobre la superficie.
¿Cómo avanzan los demás frentes de obra en la carrera Séptima?
Otro frente se concentra entre las calles 116 y 112, donde se desarrollan actividades de prospección arqueológica. Estos estudios buscan identificar posibles vestigios patrimoniales antes de iniciar las excavaciones definitivas y garantizar el cumplimiento de las normas de protección del patrimonio cultural.
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Entre las calles 119 y 116 se cerraron temporalmente la calzada occidental, el separador central y parte del espacio público para ejecutar una intervención integral durante cerca de cuatro meses y medio. El IDU indicó que el acceso vehicular a la Fundación Santa Fe continúa habilitado por las calles 116 y 119.
La restricción total de este segmento permitirá concentrar las actividades constructivas y reducir los tiempos de ejecución. La Administración Distrital prevé entregar antes de finalizar 2026 la nueva calzada y el espacio público intervenido en este sector.
Sobre las siguientes etapas, Molano confirmó que los grupos 2 y 3 comenzarán obras durante 2026. El grupo 2 comprenderá el tramo entre las calles 127 y 183, mientras que el grupo 3 se ejecutará entre las calles 183 y 200. Esta última fase también incluirá la construcción del patio portal para la operación del sistema de transporte masivo.
El Corredor Carrera Séptima tendrá una extensión de 11,56 kilómetros entre las calles 99 y 200. El proyecto contempla cuatro carriles para tráfico mixto, distribuidos en dos por sentido, y dos carriles exclusivos para TransMilenio, uno en cada dirección.
En las estaciones y en las intersecciones semaforizadas, los carriles exclusivos se ampliarán a dos por sentido para facilitar el sobrepaso de los buses. La obra incluirá 14 estaciones de TransMilenio, una ciclorruta continua de 11,56 kilómetros en el costado occidental y un patio portal con capacidad para 151 buses eléctricos.
El proyecto también contempla la construcción de más de 385.000 metros cuadrados de espacio público, nuevas zonas verdes, áreas de jardinería y 398 Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS). Estas estructuras permitirán captar y manejar las aguas lluvias, con el fin de reducir el riesgo de inundaciones en el corredor.