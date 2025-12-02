OCDE advierte que la economía mundial es resiliente, pero frágil; Colombia crecerá de forma moderada

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advirtió en su Economic Outlook un crecimiento económico mundial que ha demostrado ser más resiliente de lo esperado durante este año, a pesar de las crecientes barreras comerciales y la elevada incertidumbre política.
Según el organismo, esta solidez se debe en parte a políticas macroeconómicas de apoyo, mejores condiciones financieras, un adelantamiento de la producción y el comercio, y una fuerte inversión relacionada con la Inteligencia Artificial (IA).
No obstante, la OCDE subraya que el panorama sigue siendo frágil. Se proyecta que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial se modere del 3,3 % registrado en 2024, al 3,2 % en 2025 y 2,9 % en 2026, antes de repuntar ligeramente a 3,1 % en 2027.
Los riesgos para estas proyecciones incluyen un posible aumento adicional de las barreras comerciales que podría infligir daños significativos a las cadenas de suministro y la producción global, así como la posibilidad de correcciones abruptas de precios debido a las altas valoraciones de activos impulsadas por expectativas optimistas sobre las ganancias corporativas generadas por la IA.
Respecto a Colombia, el informe proyecta que la economía crecerá a una tasa moderada, con una expansión del PIB del 2,8 % en 2025, manteniéndose en 2,8 % en 2026 y acelerándose ligeramente a 2,9 % en 2027.
Se espera que el consumo privado se mantenga sólido, respaldado por la disminución de la inflación, un mercado laboral fuerte y remesas robustas. A pesar de la incertidumbre, la inversión comenzará una recuperación gradual, aunque parcial, gracias a la relajación de las condiciones financieras.
En el ámbito de la política monetaria, la OCDE anticipa que la postura será restrictiva para asegurar el retorno de la inflación a la meta. A pesar de los esfuerzos, se proyecta que la inflación se mantenga por encima del objetivo del 3 % hasta 2027. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se proyecta en un promedio anual de 5,1 % en 2025, 4,6 % en 2026 y 3,8 % en 2027.
En cuanto a las tasas de interés, Colombia es una de las economías donde se asume una flexibilización limitada de la política monetaria adicional para 2027, dado que las tasas al final de 2026 siguen siendo relativamente restrictivas. Por último, dado que la regla fiscal permanece suspendida, los déficits fiscales se mantendrán significativamente amplios, proyectados en 7,1 % del PIB en 2025, 6,2 % en 2026 y 4,9 % en 2027.
Inflación se moderará en el mundo y las tasas seguirán a la baja
El informe también detalla indicadores macroeconómicos clave que reflejan la situación actual y las proyecciones globales. En términos de inflación, se espera que el IPC anual en los países del G20 se modere a 2,8 % en 2026 y 2,5 % en 2027, tras el 3,4 % de este año.
Sin embargo, la desinflación se ha estabilizado en algunas economías, impulsada en parte por una mayor inflación de bienes. Las proyecciones indican que la inflación global retornará gradualmente a la meta en la mayoría de las principales economías a mediados de 2027.
El crecimiento del comercio mundial real se proyecta en 4,2 % para 2025, pero se espera que se desacelere bruscamente a 2,3 % en 2026, recuperándose a 2,8 % en 2027. Esta moderación se debe a la reversión del adelantamiento de la actividad y al impacto total de las mayores tasas arancelarias efectivas. La incertidumbre sobre la política comercial ha alcanzado niveles históricamente altos.
En el frente laboral, la demanda de empleo se ha desacelerado y las tasas de desempleo han tendido al alza en general. La tasa de desempleo mediana de la OCDE se proyecta en 5 % en 2025 y 2026, y en 4,9 % para 2027.
Respecto a la política fiscal y la deuda pública, el déficit primario subyacente solo muestra una mejora modesta (0,3 % del PIB potencial) entre 2025 y 2027 en la OCDE. Se proyecta que el ratio de deuda bruta del gobierno de la OCDE alcance el 113 % del PIB promedio para finales de 2027.
Finalmente, en cuanto a la política monetaria, se espera que las tasas de interés continúen reduciéndose en los próximos trimestres en muchas economías avanzadas, con tasas reales proyectadas a converger hacia rangos de niveles neutrales para finales de 2027.
Proyecciones para Colombia
