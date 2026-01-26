Oro alcanza nuevo récord histórico de US$5.100 la onza; la plata sigue con tendencia al alza

El oro siguió alcanzando máximos históricos y esta vez llegó a US$5.100 la onza. Otros metales, como la plata, también continuaron registrando incrementos históricos; para este mineral, el mercado lo ha ubicado en US$110 la onza troy.
Cabe mencionar que ambos son activos refugio, que adquieren valorización y se impulsan en medio de incertidumbres geopolíticas y de la volatilidad de los mercados.
En cuanto al primer mineral, el oro, se registra una variación anual de más de 85 %, mientras que la plata presenta cifras históricas, con incrementos anuales superiores a 264 %.
Entre los elementos que explican el alza de este tipo de activos se destacan la baja de las tasas de interés y la incertidumbre a nivel económico.
Incluso fondos de inversión como VanEck señalaron que este mineral no va a detener su ciclo alcista en 2026, y en el mercado ya se pronostica que la onza alcanzará US$6.000 a finales de ese año.
En un escenario de precios alcistas, esto impulsará los ingresos de las compañías mineras dedicadas a la producción de este mineral, fortalecerá los flujos de caja y también dará margen para el financiamiento de expansión, la reducción de deuda y el pago de mayores dividendos, agregó Reuters.
