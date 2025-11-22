Oxxo Colombia anunció la apertura de su nuevo Centro de Distribución (CEDI) en Dosquebradas, Risaralda, tras una inversión superior a los $3.000 millones.
La plataforma está ubicada en la Troncal de Occidente – Vía Romelia El Pollo, y cuenta con 2.600 m² de infraestructura diseñada para optimizar el abastecimiento de 150 tiendas ubicadas en Caldas, Risaralda, Quindío, Antioquia y Valle del Cauca.
Además de robustecer la operación logística en el occidente del país, la apertura también estima la generación más de 50 empleos formales en la región.
Según Andrés Morales, director general de Oxxo Colombia, el nuevo CEDI representa un paso estratégico para fortalecer la eficiencia del modelo de proximidad de la compañía. “Este centro nos acerca aún más a nuestras tiendas y a los proveedores del Eje Cafetero, lo que se traduce en entregas más frecuentes, inventarios más ágiles y una operación más eficiente para responder al dinamismo de la región”, afirmó el directivo.
La localización del centro logístico es uno de sus mayores diferenciales. Su cercanía a los principales corredores viales del occidente colombiano permitirá optimizar rutas, disminuir kilómetros recorridos y asegurar ventanas de entrega más confiables.
Recomendado: Oxxo, próximo a alcanzar las 650 tiendas en Colombia; abrirá nuevo centro de distribución
Gracias a ello, Oxxo proyecta una mejora significativa en la frescura de categorías sensibles, un aumento en la frecuencia de reposición y una mayor continuidad operativa en horarios de alta demanda, como franjas laborales, universitarias y fines de semana.
Oxxo integra la sostenibilidad en el nuevo centro
En materia de sostenibilidad, la compañía incorporará un sistema de paneles solares que aportará cerca del 27 % del consumo energético del nuevo CEDI.
Oxxo indicó que este porcentaje será actualizado una vez finalice el proceso de validación técnica, pero adelantó que la instalación contribuirá a reducir la dependencia de fuentes convencionales y las emisiones asociadas al consumo energético.
El complejo también integrará prácticas de economía circular. Los materiales aprovechables generados en la operación serán comercializados con el aliado Recuperadores, asegurando trazabilidad y valorización adecuada de residuos, así como beneficios ambientales cuantificables derivados de la correcta gestión de los materiales.
“Pereira, Dosquebradas y el Eje Cafetero son nodos naturales para nuestra operación por su talento humano y su posición estratégica. Con este CEDI reforzamos nuestro papel como motor de desarrollo y empleabilidad, promoviendo encadenamientos con proveedores locales y creando valor para clientes y comunidades”, agregó Morales.
El nuevo CEDI de Oxxo se consolida como un hito logístico para el occidente del país. Con su puesta en marcha, la compañía prevé mejorar sus indicadores de disponibilidad, reducir tiempos de reposición, optimizar inventarios y garantizar niveles de servicio más consistentes para su red de tiendas.