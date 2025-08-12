La élite del pádel competirá en septiembre por US$500.000 de la mano de una estrella de la NBA

La Reserve Cup, torneo por equipos de pádel impulsado por la empresa estadounidense Reserve Padel, celebrará su próxima edición del 18 al 20 de septiembre de 2025 en las instalaciones de Puente Romano Marbella.
Será la primera vez que el evento salga de Estados Unidos y la segunda cita de su calendario anual, tras su debut en Miami en 2024. La competición está liderada por el fundador y CEO de Reserve Padel, Wayne Boich, con el apoyo del jugador de la NBA Jimmy Butler y otros socios estratégicos.
En Marbella se reunirán dos equipos de élite capitaneados por figuras del circuito profesional, que competirán por un premio total de US$500.000 (425.000 euros), igualando la dotación de su estreno. Entre los participantes confirmados figuran nombres destacados del ranking mundial como Arturo Coello, Agustín Tapia, Alejandro Galán, Miguel Yanguas, Coki Nieto, Pablo Cardona y Javi Garrido.
La elección de Puente Romano responde a su relevancia histórica en el desarrollo del pádel en España y a su infraestructura capaz de albergar un evento de alcance internacional.
Un circuito con proyección internacional
La Reserve Cup se estrenó en marzo de 2024 en Miami, donde reunió a jugadores de primer nivel y contó con un formato innovador que buscó mezclar espectáculo y competición de alto rendimiento. Aquella primera edición atrajo a más de 4.000 asistentes durante el fin de semana y generó una importante cobertura mediática en medios especializados y generalistas, con transmisiones en streaming que alcanzaron a varios países de América y Europa. El éxito de la cita fue clave para que los organizadores decidieran expandir la competición hacia Europa en su segundo año.
En el caso de Marbella, la elección no es casual. La Costa del Sol es una de las zonas con mayor número de pistas y clubes de pádel de España, y ha sido sede de torneos del World Padel Tour y Premier Padel. Además, la región cuenta con una alta concentración de jugadores amateurs y profesionales, lo que garantiza un entorno favorable para un evento de estas características.
¿Cómo impactará a la economía local?
La celebración de la Reserve Cup en Marbella se enmarca en la tendencia creciente de utilizar el deporte como motor de atracción turística y económica. Según datos del Ayuntamiento, eventos deportivos internacionales generan un retorno económico estimado de entre 2,5 y 3,5 millones de euros por fin de semana, considerando gasto en alojamiento, restauración, transporte y consumo local.
La organización prevé recibir visitantes de diferentes países, especialmente de Reino Unido, Francia, Países Bajos y países nórdicos, mercados que ya tienen presencia significativa en el turismo de la zona.
El torneo también fortalece la marca Marbella como destino premium vinculado al deporte, sumándose a otros eventos como torneos de golf del European Tour y regatas internacionales.
La alcaldesa María Ángeles Muñoz afirmó que “esta cita situará nuestro destino como un referente a nivel internacional”, mientras que Wayne Boich señaló que “Marbella siempre ha sido una ubicación soñada” para la Reserve Cup. La presencia de Jimmy Butler, figura global de la NBA, también incrementa el potencial mediático y abre la puerta a audiencias que no siguen habitualmente el pádel.
Las entradas para la Reserve Cup Marbella estarán disponibles en las próximas semanas, con precios a partir de 35 euros. El evento cuenta con el respaldo de marcas como Moncayo, Playtomic, Red Bull, Sierra Blanca Estates, Discovery Land Company, Aston Martin y el Ayuntamiento de Marbella.
La apuesta de estas empresas refleja la creciente profesionalización y atractivo comercial del pádel, un deporte que en España cuenta con más de 96.000 licencias federadas y que ya ocupa el segundo puesto en popularidad tras el fútbol, según el Consejo Superior de Deportes.