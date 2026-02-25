Paloma Valencia ganaría la Gran Consulta, Claudia López la suya y Daniel Quintero vencería a Roy Barreras

La más reciente medición de la firma Invamer, contratada por Blu Radio y Noticias Caracol, presentó un panorama actualizado sobre las consultas interpartidistas que se ejecutarán para el 8 de marzo en todo el territorio nacional. El estudio se realizó entre el 11 y el 22 de febrero y contó con una muestra de 1.567 personas, a partir de la cual se establecieron las principales tendencias de intención de voto.
En la denominada Gran Consulta por Colombia, la intención de voto es encabezada por Paloma Valencia, quien registra el 46,1 %. En segundo lugar, aparece Juan Manuel Galán, con el 12,2 %. Les siguen Juan Daniel Oviedo, con el 10,4 %, y Vicky Dávila, también con el 10,4 %, lo que configura un empate técnico entre ambos aspirantes.
En la Consulta de las Soluciones, los resultados muestran una amplia ventaja de Claudia López, quien concentra el 92,9 % de la intención de voto, frente al 7,1 % que obtiene Leonardo Puerta.
Por su parte, en la consulta denominada Frente por la Vida, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, lidera con el 68,1 %, mientras que Roy Barreras alcanza el 23 %.
¿Cómo sería la participación ciudadana en las consultas?
Ante este panorama, la sumatoria de preferencias por consulta, la Gran Consulta por Colombia sería la de mayor convocatoria, con el 34,3 %. En segundo lugar, se ubica la Consulta de las Soluciones, con el 13 %, y en tercer puesto la Consulta Frente por la Vida, con el 8,9 %.
Un dato relevante del estudio es el nivel de indecisión. El 43 % de los encuestados manifestó no saber por cuál consulta votaría o prefirió no responder, lo que evidencia un margen considerable de electores sin definición a pocas semanas de la jornada.7
Si se toma como base una participación de 22 millones de ciudadanos en la jornada electoral del 8 de marzo, que es el 50 % del censo electoral habilitado, la mayor proporción de votos se concentraría en la Gran Consulta por Colombia. Con el 34,3 %, esta alcanzaría una proyección cercana a 7.546.000 votos.
En segundo lugar, se ubicaría la Consulta de las Soluciones, que con el 13 % obtendría aproximadamente 2.860.000 sufragios. Por su parte, la Consulta Frente por la Vida, con el 8,9 %, sumaría alrededor de 1.958.000 votos.
Un elemento determinante en este escenario es el porcentaje de ciudadanos que manifiestan no saber o no responder (43,9 %). Este grupo representaría a cerca de 9.658.000 personas que, aunque participen en las elecciones legislativas, podrían optar por no solicitar ningún tarjetón de consulta o aún no tener definido su candidato.
De concretarse una participación de 22 millones de votantes, la cifra marcaría un precedente en el país. Históricamente, el nivel de asistencia a las urnas en elecciones legislativas ha oscilado entre el 45 % y el 49 % del censo electoral, por lo que alcanzar ese volumen de sufragios superaría los promedios habituales de participación.
Descargue aquí el informe completo de la encuesta Invamer