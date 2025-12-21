Paloma Valencia se suma a ‘La Gran Consulta por Colombia’ rumbo a las elecciones presidenciales de 2026

Este domingo 21 de diciembre, los seis integrantes del bloque político denominado ‘La Gran Consulta por Colombia’ sostuvieron una reunión con la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, quien expresó formalmente su interés en hacer parte de este mecanismo de consulta de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
El encuentro fue confirmado públicamente por Mauricio Cárdenas, exministro de Hacienda y uno de los integrantes del grupo, a través de un mensaje publicado en su cuenta de X.
Según el pronunciamiento, la reunión se desarrolló en un ambiente de diálogo abierto, unidad política y construcción de una propuesta común de país, tras lo cual se le dio la bienvenida a Valencia al equipo que impulsa la consulta.
El grupo está conformado por Juan Daniel Oviedo, Juan Manuel Galán, David Luna, Aníbal Gaviria, Mauricio Cárdenas y Vicky Dávila. La iniciativa busca definir, mediante una consulta popular prevista para el 8 de marzo de 2026, un candidato único que represente una opción política alternativa para la contienda presidencial.
De acuerdo con lo expresado en el mensaje divulgado por Cárdenas, Paloma Valencia manifestó su disposición a participar en este proceso como una vía para fortalecer la unidad y evitar la fragmentación del electorado en un escenario político altamente polarizado. “Luego de una conversación franca, con espíritu de unidad y propósito de país, le damos la bienvenida a este equipo”, señaló el exministro en su publicación.
Un movimiento rumbo a 2026
La posible incorporación de Paloma Valencia representa un movimiento relevante dentro del panorama político previo a 2026. La senadora del Centro Democrático, quien ha sido una de las figuras de la oposición al Gobierno del presidente Gustavo Petro, ha mencionado propuestas centrada en temas de seguridad, economía de mercado, defensa institucional y crítica a las reformas impulsadas por el Ejecutivo.
El anuncio de la integración se produce en un momento en el que comienzan a tomar fuerza las conversaciones y movimientos estratégicos entre precandidatos.
Por ahora, no se han revelado detalles adicionales sobre las reglas internas de la consulta, el calendario de inscripción de precandidatos ni los mecanismos de financiación, aspectos que se espera sean definidos en los próximos meses a medida que avance la estructuración formal del proceso.