Panel de Opinión 2025: gobernadores del Tolima y Cundinamarca, y el alcalde de Medellín, con mejores calificaciones

La firma Cifras y Conceptos presentó la décimo séptima versión de su tradicional Panel de Opinión, un estudio en el que líderes de opinión evalúan la gestión de gobernantes, partidos y los principales desafíos de la coyuntura nacional. El trabajo de campo se realizó entre el 3 de junio y el 31 de julio, con procesamiento en agosto y publicación en septiembre.
En el caso del presidente Gustavo Petro, los panelistas calificaron distintos aspectos de su gestión en una escala de 1 a 100. La mayor valoración la obtuvo en la tarea de preservar áreas de conservación natural (57 puntos), seguida de la protección de los recursos hídricos (55). En contraste, sus puntajes más bajos estuvieron en disminución de corrupción (35), combatir bandas criminales (35) y la delincuencia común (33).
Gobernadores y alcaldes mejor calificados
En la gestión de los gobernadores, el mejor desempeño lo obtuvo Tolima con 61 puntos, seguido de Cundinamarca (59), Huila (58), Antioquia (57), Risaralda (55) y Valle del Cauca y Atlántico (53).
En el caso de los alcaldes, el primer lugar fue para Medellín con 62 puntos, seguido por Manizales (60), Bogotá (58), Barranquilla (57) y Cali (57).
Principales desafíos del país
El panel también identificó los retos que enfrenta Colombia en distintos frentes:
- Políticos: realizar un proceso electoral en paz (28 %), disminuir la polarización (13 %), garantizar la gobernabilidad (12 %) y recuperar la confianza en las instituciones (8 %).
- Económicos: atender el déficit fiscal (18 %), proteger la empresa privada (17%) y promover el crecimiento económico (15 %).
- Sociales: buscar mayor equidad (37 %), mejorar el sistema de salud (13%) y aprobar las reformas sociales (6 %).
- Internacionales: mejorar la relación con Estados Unidos (26 %), reconstruir lazos diplomáticos en general (20 %) y recuperar la confianza de otros países (11 %).
El informe confirma que, de cara al año electoral, los temas de seguridad, equidad y confianza en las instituciones serán decisivos en la agenda pública.
Encuentre los resultados completos del panel aquí.
