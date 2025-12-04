Panini revela el diseño del álbum del Mundial 2026: Así se verá la edición más grande de la historia

El álbum Panini del Mundial 2026 será el más extenso que haya lanzado la editorial italiana desde que inició sus colecciones oficiales. La empresa confirmó que la edición para la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá tendrá 112 páginas y 980 láminas, una cifra nunca antes vista en un álbum de la marca.
Panini también definió que cada sobre incluirá siete láminas, dos más que el formato tradicional de cinco figuras. En el mejor escenario posible (sin repetidas) serían necesarios al menos 140 sobres para completar el álbum, aunque la experiencia de coleccionistas indica que esta cifra suele duplicarse cuando se tienen en cuenta las repeticiones y los intercambios.
El lanzamiento está previsto para después de marzo de 2026, una vez se conozcan los 48 clasificados definitivos tras los repechajes. En Colombia saldrá a la venta entre finales de marzo y abril de 2026, de acuerdo con la programación internacional. Antes de esa fecha, Panini planea una preventa digital, cuyos precios todavía no han sido divulgados para cada país.
La colección llegará en un contexto particular: será la primera vez en ocho años que la Selección Colombia volverá a aparecer en un Mundial. Este hecho incrementa el interés local, considerando el impacto comercial que ha tenido históricamente la presencia de la ‘tricolor’ en el álbum.
En 2014 y 2018, las ventas de Panini en Colombia superaron proyecciones regionales y generaron crecimientos de doble dígito en el mercado de coleccionables.
Un álbum más grande por el nuevo Mundial de 48 selecciones
El incremento de páginas y láminas responde directamente al nuevo formato del campeonato. La FIFA determinó que la edición de 2026 será la primera con 48 selecciones, un cambio que aumenta el número total de partidos, grupos y estadios involucrados. Para Panini, esto implica ampliar secciones tradicionales como planteles, jugadores clave y uniformes, además de reforzar apartados dedicados a sedes y símbolos gráficos del torneo.
La portada presentada por Panini combina elementos en blanco, negro y un diseño multicolor en los bordes, con el trofeo del Mundial integrado entre el número 2 y el 6. La marca destacó que esta edición incluirá más piezas especiales y contenidos inspirados en colecciones clásicas, con referencias a figuras históricas como Jairzinho, Maradona y Rivaldo, las mismas que aparecen en el video oficial difundido por la empresa.
Un regreso esperado en el álbum y una rareza sudamericana
Para Colombia, la colección llega en un momento particular. La ‘tricolor’ volverá a un Mundial tras ausentarse en la edición de 2022, y su presencia es determinante para el desempeño comercial del álbum en el país.
En ciclos previos, la demanda local se impulsó por dinámicas familiares, intercambios en espacios públicos y coleccionismo entre jóvenes, un hábito que Panini ha reforzado con contenidos digitales y formatos más amplios de sobres.
Con casi 1.000 láminas y un Mundial que será el más grande en la historia, Panini apuesta por una colección diseñada para un mercado más amplio, con consumidores que combinan tradición, nostalgia y nuevas dinámicas digitales alrededor del coleccionismo.