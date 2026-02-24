Parque Arauco actualizó su plan de inversiones con la incorporación de seis nuevos proyectos. Las iniciativas incluidas suman los US$277 millones, con lo cual su estrategia de inversión alcanza los US$1.033 millones.
El plan tiene en la mira potenciar el futuro crecimiento de la compañía y consolidar su liderazgo en el sector inmobiliario de la región. Es por ello que la empresa continuará invirtiendo en la expansión de sus principales activos, el desarrollo y adquisición de nuevos centros comerciales y el fortalecimiento de su presencia en el mercado de multifamily en Chile, Perú y Colombia.
“En Parque Arauco estamos avanzando en la implementación de nuestra estrategia de crecimiento, en el que la expansión de nuestros principales centros comerciales cumple un rol fundamental. Esta estrategia de crecimiento, acompañada prudentemente con una propuesta de aumento de capital, reafirma nuestra convicción en el potencial de liderazgo de Parque Arauco en la región”, destacó Eduardo Pérez Marchant, CEO de la empresa.
Los proyectos que se pondrán en marcha se distribuirán de la siguiente manera: cuatro en Chile, uno en Perú y uno en Colombia.
Inversiones en Colombia
En el territorio nacional, la compañía tiene en planes la expansión de Parque La Colina mediante una inversión de US$81 millones.
La obra incorporará aproximadamente 20.000 m² de ABL y contempla el desarrollo de dos nuevos niveles comerciales (pisos 4 y 5), combinando una oferta de retail con puntos de encuentro, gastronomía y entretenimiento. Su inauguración se prevé para el año 2030, fortaleciendo el posicionamiento de este activo icónico.
Destacado: Juan Valdez eleva la experiencia del café y profundiza detalles de su primera ‘flagship’
Inversiones en Chile
Las iniciativas que contempla Parque Arauco en este país contemplan la adquisición de dos complejos y la ampliación de otros dos, para una inversión total de US$162 millones.
- Adquisición de Arauco Chicureo: ubicado en la comuna de Colina (Santiago), este proyecto de 40.000 m² de ABL representa una inversión de US$106 millones y contará con un mix comercial integral encabezado por una tienda de mejoramiento del hogar bajo la marca Homecenter Sodimac y un supermercado Líder.
Su apertura está proyectada para el segundo semestre de 2026.
- Adquisición multifamily San Joaquín: ubicado en la comuna de San Joaquín, Santiago, consiste en un proyecto residencial de 12 pisos que contará con 271 unidades residenciales. Con una inversión de US$26 millones y aproximadamente 11.000 m² de ABL, se estima que abrirá sus puertas en el primer semestre de 2028.
- Ampliación Arauco Premium Outlet Coquimbo: el proyecto contempla un aumento de 8.500 m² de ABL mediante la expansión del outlet actual. La inversión asciende a US$17 millones y la fecha estimada de apertura está fijada en 2028.
- Ampliación Arauco Quilicura – Fase 1: la iniciativa proyecta una expansión de 2.800 m² de ABL en dos pisos comerciales que incluirán 22 locales comerciales, restaurantes y áreas de servicios, proyectando su apertura para 2029 y una inversión de US$13 millones.
Inversiones en Perú
La compañía tiene en la mira el desarrollo del proyecto Multifamily MegaPlaza Independencia en la ciudad de Lima.
En total, la iniciativa contempla una inversión de US$34 millones para la construcción de dos torres de 18 pisos con 504 unidades residenciales dentro del recinto del centro comercial, sumando 29.000 m² de ABL asociado a esta nueva oferta que se espera inaugurar en 2029.
Destacado: Grupo Cibest profundiza impactos por venta de Banistmo y por qué decidió salir de Panamá
—