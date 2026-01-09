Ya hay fecha para aumento del precio en el pasaje de TransMilenio: Ajuste será de $300

La Alcaldía de Bogotá confirmó que el incremento del pasaje de TransMilenio empezará a ser efectivo desde los próximos días, como medida de respuesta a los incrementos de los precios en la economía de la capital colombiana.
Había manifestado la administración distrital la necesidad de aumentar este cobro por cuenta también del encarecimiento de los costos asociados a la operatividad, de todo el sistema en conjunto.
Un proyecto de borrador ya había dado a conocer también que el precio del pasaje de TransMilenio debía subir a cuenta de que el incremento tan alto del salario mínimo iba a generar golpes complejos de atender para todo este año.
Adicionalmente, decía ese documento, había necesidades sobre el encarecimiento de algunos de los proyectos de infraestructura que se venían desarrollando para el sistema.
¿Desde cuándo sube el precio del pasaje de TransMilenio?
De acuerdo con esa disposición, el precio del pasaje de TransMilenio iba a subir en cerca de $350 llegando hasta los $3.550.
Confirmó entonces la Alcaldía que este cambio aplicará desde el próximo miércoles 14 de enero en todo el sistema de transporte público, recursos que se van a empezar a utilizar en el presupuesto de este año para el funcionamiento.
Ya había mencionado la Asociación de Ciudades Capitales que varios escenarios de la inflación estaban generando presiones extra, y pérdida sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos, a cuenta del nuevo aumento del salario mínimo.