Procuraduría tomó nueva decisión por contrato del gobierno Petro y los pasaportes en Colombia

Luego de que este 27 de agosto se conociera la extensión del contrato entre el gobierno y Thomas Greg & Sons, la Procuraduría General de la Nación amplió las investigaciones por el manejo de la expedición de los pasaportes en Colombia.
La investigación fue ordenada el pasado 29 de julio de 2025 contra la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, según la entidad, por presuntas irregularidades en la firma del convenio entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia para la fabricación de los pasaportes.
La Sala Disciplinaria de Instrucción revisará la posible omisión de un proceso de selección competitivo para el caso de los pasaportes en Colombia, “ya que en el modelo implementado, la Imprenta Nacional se limita a recibir capacitación y realizar erogaciones presupuestales para pagar la prestación del servicio, pero tendrá que subcontratar los adicionales que puedan surgir en el desarrollo del bilateral, al no contar con la capacidad para ejecutar el objeto contractual”.
Según informó la Procuraduría, se quiere determinar si se omitió la ley que rige para la contratación con organismos internacionales, dado que el valor de los aportes que realiza la Casa de la Moneda de Portugal es inferior al 50 % del valor del convenio.
Lo que sigue para la investigación de los pasaportes en Colombia
De igual manera, el Ministerio Público investigará el supuesto compromiso que se hizo de comprometer vigencias futuras de carácter excepcional para el nuevo manejo de los pasaportes en Colombia, “en la medida que generan un cambio en la política de expedición de documentos de identificación para los ciudadanos colombianos en el exterior”.
Así mismo, se conoció que la Procuraduría investigará la presunta falta de disponibilidad presupuestal para otros ítems del convenio y vicios en la junta directiva de la Imprenta Nacional de Colombia en la que se habrían aprobado varias proposiciones relacionadas con la suscripción de la alianza.
Recomendado: Gobierno y Thomas Greg and Sons firman contrato para pasaportes hasta abril de 2026
Finalmente, en el marco de la investigación por la expedición de los pasaportes en Colombia, del lado de la Imprenta Nacional de Colombia fueron vinculados a la investigación el jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Julián David Peña Martínez; y la subgerente administrativa y financiera, Olga Lucia Ruiz Mora; y sus miembros de junta y delegados del Ministerio del Interior, Jaime Berdugo; de las Culturas, Luis Alberto Sanabria, y del Ministerio de Educación, Dora Ojeda Roncancio, y Ricardo Arque Benavides, su homólogo en el Departamento Administrativo de la Presidencia.