Gobierno y Thomas Greg and Sons firman contrato para pasaportes hasta abril de 2026

A pocos días de que finalizara el contrato vigente entre el Gobierno y Thomas Greg and Sons, el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores firmó un contrato por $161.290.792.640 con la firma, para la elaboración de pasaportes durante los próximos ocho meses.
Según se conoció, fue una contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta, declarada la semana pasada por la Cancillería.
Así las cosas, el acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de septiembre de 2025 y hasta el 30 de abril de 2026. A partir del 1 de mayo de 2026, se espera la implementación del nuevo modelo en el que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas y la Imprenta Nacional las personalizará y entregará. Este periodo busca dar tiempo a la entidad para adquirir la capacidad y la tecnología necesarias.
Recomendado: Gobierno Petro asumirá control de uno de los aeropuertos más importantes en Colombia
De hecho, el Ministerio de Hacienda autorizó un cupo de vigencias futuras ordinarias para el funcionamiento, suministro y prestación del servicio de personalización, custodia y distribución de libretas de pasaportes, por un valor superior a $100.581.909.084.
Cabe recordar que el conflicto por los pasaportes en Colombia ya había provocado la salida de la excanciller Laura Sarabia y de Alfredo Saade.