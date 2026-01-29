Pei y Grupo Hada avanzan en ampliación de complejo logístico en Barranquilla: esta es la importante inversión

El gestor de activos inmobiliarios Pei, dio a conocer el comienzo de una nueva etapa en la expansión del complejo logístico arrendado por Grupo Hada, con quien mantiene una relación de negocio de más de ocho años.
Esta iniciativa se desarrolla en lotes ubicados en el parque empresarial Zona Franca La Cayena, a pocos kilómetros de Barranquilla.
Grupo Hada, una de las compañías industriales más grandes del Caribe colombiano, se ha convertido en un actor clave del mercado estadounidense de productos de cuidado personal.
Desde su operación en Barranquilla, la empresa produce cerca del 40 % de los jabones en barra que se comercializan en Estados Unidos, una cifra que la posiciona como uno de los principales proveedores de ese país.
Así se ejecutó este proyecto
En este esquema entre las dos compañías, Grupo Hada desarrolló la infraestructura necesaria para su operación y Pei adquirió los nuevos activos para incorporarlos a su portafolio y arrendarlos a la compañía.
Al mismo tiempo, el proyecto acompaña el proceso de expansión de Grupo Hada, que en los últimos años ha multiplicado su operación 7,8 veces, como resultado de una estrategia integral de crecimiento.
Actualmente, Grupo Hada cuenta con operación en más de 23 países, incluyendo mercados estratégicos como Estados Unidos, Canadá y el Caribe.
Pablo Quintero, vicepresidente de Visión de Negocios de Grupo Hada, señaló que el proyecto es retador, pues “el crecimiento de nuestra compañía con nuevos productos requiere un aliado inmobiliario como Pei que nos acompañe en esta expansión acelerada”.
Detalles de la nueva operación
Como parte del acompañamiento a Grupo Hada, se desarrolló un puerto seco de aproximadamente 8.800 metros cuadrados, infraestructura clave para soportar el crecimiento logístico de Grupo Hada y sus planes de expansión futura.
Desde 2017, el activo ha venido incorporando nuevas áreas productivas y logísticas y, con la expansión realizada en 2025, alcanzó un área aproximada de 40.000 metros cuadrados.
Estas expansiones representaron una inversión aproximada de $83.000 millones y están destinadas tanto a la operación de una planta de blanqueo y perfumería como a la ampliación de la capacidad logística para el almacenamiento y la distribución de materias primas.
Adicionalmente, actualmente se encuentra en desarrollo un centro de distribución, que permitirá alcanzar un área total cercana a 50.000 metros cuadrados de propiedad de Pei.
“Para Pei, este proyecto no solo representa la ampliación de su portafolio industrial y logístico, sino que reafirma nuestra capacidad para desarrollar y adaptar activos alineados con las necesidades de los arrendatarios y las dinámicas del mercado inmobiliario”, afirmó María Alejandra Cardozo, vicepresidenta de Inversiones y Nuevos Negocios de Pei Asset Management.