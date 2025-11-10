Asofondos, gremio que reúne a los fondos privados de pensión en Colombia cerraron en septiembre con un total de $525 billones, recursos cuya administración está a cargo de Colfondos, Porvenir, Protección y Skandia.
De acuerdo con el mismo reporte, este monto representa un incremento cercano a los $53 billones en rendimientos en lo corrido del año.
De acuerdo con Andrés Velasco, presidente de Asofondos, este crecimiento refleja la gestión profesional de los fondos privados de pensión en Colombia, “y el buen comportamiento de los mercados financieros en un ciclo que, durante los últimos dos años, ha registrado condiciones favorables para la valorización de los portafolios».
Para el caso de los jóvenes, cuyos perfiles de inversión incluyen una mayor exposición a activos de renta variable, su ahorro registró las mejores rentabilidades.
«En más de 30 años de operación en Colombia, las AFP han incorporado en la administración del ahorro estrategias de gestión muy diversificadas, a fin de lograr un justo equilibrio entre muy buenos retornos y bajo riesgo ante los distintos ciclos de los mercados, a lo largo del tiempo. Los rendimientos generados desde la creación del sistema a hoy equivalen a cerca del 73 % del valor total de los fondos, todo gracias a la diversificación», explicó Velasco.
Más datos sobre el ahorro de pensión en Colombia en los fondos privados
Indicó Asofondos que, al ser un fondo de largo plazo, los análisis de este ahorro de pensión en Colombia deben darse en ventanas de tiempo acordes.
Esto quiere decir que al tomar como referencia el año 2011, $100 en el portafolio moderado a septiembre pasado serían $323,6 o $337,4 en el caso del portafolio de mayor riesgo.
Del lado de los afiliados mayores (portafolio conservador) esos $100 serían $300,9 y $321,5 para quienes están pensionados bajo la modalidad de retiro programado.
Recomendado: Nietos tendrán facilidad para heredar una pensión en Colombia: Esto deben hacer ante el fondo
“La gestión del ahorro ha arrojado resultados muy positivos en los 32 años de este régimen pensional, lo que, por un lado, beneficia a las cuentas individuales de los afiliados y, de otro lado, permite contar con unas reservas extra para compensar ciclos en los que el entorno de los mercados globales y locales resulta más moderado”, indica el reporte sobre los fondos privados de pensión en Colombia.