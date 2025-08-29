Finanzas personales

Este es el monto de la mesada extra de pensión que se pagará en los próximos meses en Colombia

La mesada extra de pensión en Colombia se entregará en la segunda parte del año. ¿De cuánto es?

De acuerdo con la normativa local, en el segundo semestre del año todos los jubilados del país tienen derecho a una mesada extra de pensión.

Explica la ley que este pago corresponde a la mesada 13 que aplica para todos los jubilados y se debe entregar en el mes de diciembre.

Algunos jubilados conocen esta mesada extra de pensión en Colombia como la prima navideña, que acoge tanto a los pensionados por Colpensiones como los pensionados por algunos de los fondos privados.

El pago corresponde a la mesada que recibe el jubilado cada mes en su cuenta de ahorros. Es decir que si un jubilado por vejez recibe $2 millones al mes, en diciembre recibe doble transferencia.

Más detalles sobre el pago de la mesada extra de pensión

Si, en cambio, el jubilado recibe una mesada de un salario mínimo ($1.423.500), ese será el pago extra que reciba el titular de la cuenta.

En su momento, vale recordar, el gobierno Petro planteó la posibilidad de reactivar la mesada 14 para los jubilados, con miras a seguir mejorando el poder adquisitivo de los adultos mayores. Sin embargo se desistió de la iniciativa.

Indica la norma que esta mesada extra de pensión en Colombia también aplica para otro tipo de jubilaciones, no solamente para los retirados por vejez.

Recomendado: Si su pensión en Colombia es de este monto no le harán nuevo descuento

  Este pago de más se aplica también para los jubilados por invalidez, sustitución o sobrevivencia, siempre y cuando cumplan los requisitos de reconocimiento de la misma.

