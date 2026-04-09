Personas con deudas tendrán alternativa para conocer su situación crediticia de manera gratuita

Con el propósito de ampliar el acceso de los ciudadanos a su información financiera, Creditop se posiciona como una plataforma que permite consultar datos crediticios sin costo. La herramienta busca facilitar el entendimiento del historial financiero de los usuarios y promover una relación más informada con el sistema crediticio.
La aplicación está diseñada para ofrecer una visión clara del estado financiero personal sin generar cargos adicionales. A través de esta, cualquier persona puede consultar su perfil crediticio mediante un indicador que traduce la información tradicional en un formato más accesible, representado en una escala de 0 a 100 %. Este mecanismo simplifica la interpretación del comportamiento financiero y reduce las barreras asociadas al lenguaje técnico que suele caracterizar los reportes especializados.
El lanzamiento de esta solución digital se da en un contexto retador en materia de inclusión financiera. De acuerdo con cifras del Reporte de Inclusión Financiera 2024, poco más de un tercio de la población adulta en Colombia accede a crédito formal. Incluso entre quienes disponen de productos financieros, como tarjetas de crédito, predominan los cupos limitados, lo que restringe la posibilidad de realizar compras de mayor valor, como tecnología, mobiliario o servicios de salud.
Además del acceso, el desconocimiento continúa siendo uno de los principales obstáculos. Para una parte significativa de la población, consultar el historial crediticio implica asumir costos o suscripciones, lo que desincentiva el seguimiento periódico de esta información. Esta situación ha favorecido fenómenos de autoexclusión, en los que potenciales usuarios evitan solicitar crédito debido a percepciones equivocadas sobre su capacidad de endeudamiento o por no contar con información actualizada sobre su situación real.
¿Cómo son las funcionalidades de la aplicación de Creditop?
En cuanto a sus funcionalidades, la aplicación integra diversas herramientas orientadas a mejorar la toma de decisiones financieras. Permite visualizar el estado de las obligaciones, clasificadas por tipo de cartera, así como el nivel de utilización de los cupos disponibles. También ofrece seguimiento a la evolución de las deudas y acceso a un historial detallado, complementado con recomendaciones personalizadas generadas mediante inteligencia artificial, que orientan al usuario en el fortalecimiento de su perfil crediticio.
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De igual forma, centraliza en un solo entorno todos los compromisos financieros vigentes, lo que facilita la consulta por entidad, tipo de producto y estado. A partir de esta información, los usuarios pueden explorar alternativas de financiación ajustadas a su perfil, en categorías como vivienda, vehículo o libre inversión.
Otro componente relevante es la conexión con comercios aliados, que permite identificar opciones de compra financiada, conocer condiciones como tasas de interés y cupos disponibles, y concretar posteriormente la transacción de manera presencial.
Finalmente, la iniciativa contribuye a aclarar conceptos erróneos en torno al historial crediticio. Entre los más comunes se encuentran la creencia de que consultar la propia información afecta negativamente el puntaje, o que los reportes negativos permanecen de forma indefinida.