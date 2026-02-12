Petro anuncia decisiones sobre deuda pública interna; insiste en que las tasas de interés deben bajar

El presidente, Gustavo Petro, publicó hoy un mensaje en su cuenta de X en el que criticó nuevamente la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de subir las tasas de interés hasta 10,25 %.
En su pronunciamiento, el mandatario calificó la medida como un «error mayúsculo» que, a su juicio, desacelera la reducción inflacionaria y golpea el crecimiento económico del país al mantener tasas reales positivas en comparación con el resto del mundo.
Dentro de su argumentación, Petro destacó que el Gobierno ha recurrido al endeudamiento en el exterior con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda externa, logrando reducirla en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), haciendo referencia a la estrategia de endeudamiento del Ministerio de Hacienda.
Tras calificar esto como un éxito de su administración, reveló que ahora se tomarán decisiones similares respecto a la deuda pública interna. Sobre este punto, lanzó una fuerte denuncia asegurando que «la deuda interna enriquece poderosísimos especuladores, algunos dueños de banco privado, la corte no ha permitido subirles los impuestos».
La publicación del presidente se dio en respuesta a una nota de Valora Analitik sobre la caída en la intención de los hogares colombianos para adquirir vivienda.
Según datos de la última encuesta de opinión del consumidor de Fedesarrollo, la disposición a comprar casa en Colombia se redujo en 13,3 puntos porcentuales en enero de 2026 respecto al mes anterior, situándose en un balance de -22 %.
Para el presidente, estas cifras no representan «incertidumbre» sino la «certeza» de que el alza en las tasas de interés frena la compra de inmuebles y eleva el costo de los arriendos.
De hecho, Petro acusó directamente al banco central de afectar al sector constructor al desestimular el crédito hipotecario para casas y apartamentos nuevos. Sin embargo, esta acusación contrasta con las acciones previas de su propio gobierno, que detuvo la entrega de subsidios para vivienda nueva bajo el programa ‘Mi Casa Ya’.
Aunque estos alivios eran claves para las familias porque representaban cerca del 30 % de la cuota mensual a pagar, el Ministerio de Vivienda confirmó la suspensión de nuevas asignaciones debido a problemas de caja y coyuntura presupuestal.
Mientras el mandatario culpa a las tasas de interés por la crisis del sector, gremios como Camacol han advertido que el fin de los subsidios a la vivienda nueva y el giro hacia la vivienda usada no solo no generan nuevos empleos, sino que dejan a los hogares sin el apoyo estatal que anteriormente aliviaba su carga de deuda.
—