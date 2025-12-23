Petro creará central única de compra de medicamentos en EPS intervenidas

En una alocución de una hora, realizada la noche de este martes 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro anunció la creación de una central única de compra de medicamentos para las EPS intervenidas durante 2025.
Según el mandatario colombiano, su Gobierno no adquirirá medicamentos a laboratorios que ofrezcan precios por encima del mercado. “Si un laboratorio presenta precios superiores a los del mercado, no compramos. Compramos directamente en el exterior”, afirmó.
El presidente indicó que esta medida busca corregir distorsiones en el sistema de adquisición de medicamentos y evitar prácticas que afectan su disponibilidad y costo para la población.
En ese sentido, el foco, explicó Petro, es ponerle fin a prácticas irregulares en el mercado de medicamentos. “Se acaba la especulación y el acaparamiento de medicinas”.
Destacado: Sindicatos se plantan en pedir aumento de 16 % del salario mínimo; expectativa por decisión de Petro
Definición del salario mínimo para 2026
Otro de los temas en la agenda del presidente Gustavo Petro es el incremento del salario mínimo para 2026, que deberá definirse mediante decreto, luego de que la mesa de concertación entre Gobierno, empresarios y sindicatos no llegaran a un acuerdo.
Aunque se esperaba que lo informara en esta alocución, el mandatario solo se limitó a señalar que “el salario mínimo debe garantizar condiciones de vida digna y ajustarse a otras variables económicas”.
Además, indicó que en el decreto se incluirá el concepto de “salario vital”.
En la mesa de concertación, los trabajadores insistieron en que el aumento del salario mínimo en Colombia no puede ser inferior al 16 %, mientras que los empresarios sentaron su límite en el 7,21 %, previendo que de todas maneras habría efectos complejos de atender para la inflación del próximo año.
El Gobierno tiene hasta el próximo 30 de diciembre para definir el aumento del salario mínimo.